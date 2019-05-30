«Газпром» готовит новую дивидендную политику

2018 год был во многом рекордным для «Газпрома» Евгений Разумный / Ведомости

До конца года «Газпром» разработает новую дивидендную политику, следует из сообщения госкомпании. Принять ее «Газпром» намерен в 2019 г., а в течение следующих 2–3 лет рассчитывает начать платить акционерам по 50% чистой прибыли по МСФО, цитирует«Интерфакс» начальника финансового департамента «Газпрома» Александра Иванникова. Одновременно с этим он не исключил, что в абсолютном выражении дивиденды могут снизиться, так как прошлый год был рекордным для компании.

«Газпрому» несколько лет подряд удавалось избегать предписания правительства – всем госкомпаниям платить по 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ (смотря что выше). Совет директоров «Газпрома» рекомендовал по итогам за 2018 г. дивиденды на сумму 393,2 млрд руб., или 25,7% от чистой прибыли. Иванников подчеркнул, что компания не будет платить дивиденды с «виртуальной» прибыли: «Будем прибыль очищать от бумажной».

По итогам 2018 г. «Газпром» на курсовых разницах заработал 430,4 млрд руб., или 28,2% от прибыли компании. Иванников не уверен, сохранится ли правило «Газпрома» – платить дивиденды не ниже, чем за предыдущий период, – в новой дивидендной политике. «Не готов сказать, что мы будем поддерживать правило о неснижаемом уровне [дивидендов]. Тем более в презентации мы сейчас показали целый ряд объективных причин, которые могут повлиять на то, что финансовый результат текущего года будет ниже уровня 2018 г.», – отметил Иванников.

«После такого резкого роста дивидендов и хороших финансовых показателей вполне верится, что компания сможет платить высокие дивиденды», – говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Он, правда, сомневается, что увеличение дивидендов может произойти в ближайшие 2–3 года. «Но 50% от чистой прибыли будет как целевой показатель», – надеется он.

2018 год был во многом рекордным для «Газпрома»: продажи газа в дальнее зарубежье, как и стоимость газа, росли месяц к месяцу, сообщала компания. За весь прошлый год компания продала за пределы России более 243 млрд куб. м газа (с учетом СПГ). Несмотря на то что стоимость газа в Европе (с учетом Турции) в I квартале этого года была выше, чем в прошлом, погодные условия в январе – марте там были неблагоприятными для закупки и потребления газа, отмечает монополия. Поэтому потребление российского газа дальним зарубежьем сократилось на 13% до 62 млрд куб. м, в частности Турцией – на 42% до 4,522 млрд куб. м. С начала года стали падать спотовые цены и фьючерсы, следует из презентации «Газпрома».

«По итогам 2019 г. дивиденды, скорее всего, будут меньше, по крайней мере в абсолютном выражении, из-за возможного падения прибыли», – прогнозирует старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Он считает, что этот год, а возможно, и 2020 г. будут не такими успешными – из-за конкуренции с американским СПГ. «Могут сократиться поставки газа в дальнее зарубежье, и, что еще более важно, могут упасть европейские спотовые цены. Планку в 50% удержать может быть непросто – в значительной степени все зависит от интенсивности инвестпрограммы, которой менеджмент исторически уделял больше внимания, чем дивидендам», – говорит Маринченко. Произойдут ли в этом направлении качественные изменения, будет понятно только через 2–3 года, рассуждает он. Сам «Газпром» в начале 2019 г. рассчитывал, что рекордная инвестпрограмма прошлого года снизится к 2020 г. до 1,1 трлн руб., а после снова начнет расти.