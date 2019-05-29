Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: «Газпром» не считает кадры

После ареста Арашукова «Газпром» почти полностью обновил топ-менеджмент в своей «дочке»

Восемь из девяти заместителей гендиректора «Газпром межрегионгаза» ушли из компании

Восемь из девяти заместителей гендиректора головной структуры «Газпром межрегионгаза» (отвечает за сбыт продукции «Газпрома» на российском рынке) ушли из компании, следует из его сайта.

Именно в «Газпром межрегионгазе» советником уже бывшего гендиректора Кирилла Селезнева работал отец сенатора от республики Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова – Рауль. Оба они с 30 января находятся под стражей, их обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

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