Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: «Газпром» не считает кадры
После ареста Арашукова «Газпром» почти полностью обновил топ-менеджмент в своей «дочке»
Восемь из девяти заместителей гендиректора «Газпром межрегионгаза» ушли из компании
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Гендиректор «дочки» «Газпрома» сменился еще 12 апреля
АНТОН ВАГАНОВ / ТАСС
Восемь из девяти заместителей гендиректора головной структуры «Газпром межрегионгаза» (отвечает за сбыт продукции «Газпрома» на российском рынке) ушли из компании, следует из его сайта.
Именно в «Газпром межрегионгазе» советником уже бывшего гендиректора Кирилла Селезнева работал отец сенатора от республики Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова – Рауль. Оба они с 30 января находятся под стражей, их обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.
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