Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Магазины дуют на молоко

Продуктовые магазины испугались штрафов за нарушение ветеринарных требований

Изменения в законодательство начнут действовать с 1 июля

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group и «Магнит») обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением ввести мораторий на 12 месяцев на штрафы за нарушение правил электронной ветсертификации (ЭВС). «Ведомости» ознакомились с обращением, его подлинность подтвердил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. В аппарат Козака оно поступило, его проработают Минсельхоз и Россельхознадзор, как и аналогичное обращение от производителей, сообщил представитель вице-премьера.

ЭВС «Меркурий» – система прослеживаемости продукции от поля до прилавка. С июля 2018 г. система стала обязательной для продукции животного происхождения, включая рыбу, мясо, сырое молоко и некоторые готовые продукты. Правда, изначально молочная продукция – питьевое молоко, йогурты, сметана и проч. – в перечень не попала, но впоследствии Минсельхоз настоял на ее включении в список. С 1 июля «Меркурий» станет обязательным и для готовой молочной продукции, кроме питьевого молока, кисломолочных продуктов и мороженого. Для последних правила заработают с 1 ноября.

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