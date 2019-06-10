Нефть может подешеветь до $30 без продления сделки ОПЕК+

Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Цены на нефть могут упасть

Евгений Разумный / Ведомости

Баррель нефти Brent может опуститься ниже $40 и даже до $30, если соглашение об ограничении добычи не будет продлено (так называемая сделка ОПЕК+), заявил первый зампред правительства и министр финансов Антон Силуанов, а министр энергетики Александр Новак не исключил такого сценария, передает «Интерфакс».

Новак считает, что такой сценарий «зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события с неопределенностями, торговыми войнами, санкционным давлением». Сегодня есть большие риски перепроизводства, надо поглубже все проанализировать, считает он.

В понедельник фьючерсы на Brent снизились на 0,87% до $62,37 за баррель.

Последний раз ниже $30 за баррель цена Brent падала в начале 2016 г. на фоне роста добычи, а также роста запасов и затоваривания резервуаров и опасений по замедлению мировой экономики. Но в конце 2016 г. Россия, страны ОПЕК, ряд других добывающих стран договорились сократить добычу на 1,8 млн барр. в сутки, затем квота снизилась до 1,2 млн барр. в сутки.

25 июня состоится встреча министров энергетики 25 стран – участниц соглашения. Им предстоит решить, продлевать ли соглашение снова.

К понедельнику, 10 июня, почти все участники соглашения высказались за то, чтобы продлить ограничение добычи, только мнение России оставалось непонятным, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. В пятницу, 7 июня, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалех заявил, что Саудовской Аравии не стоит гнаться за долей рынка: «Мы можем легко увеличить добычу до 12 млн барр. в день (сейчас меньше 10 млн барр. в сутки), но тогда экономика страны будет разрушена. Нам нужен баланс на рынке».

«Переход участников соглашения, и прежде всего Саудовской Аравии, к политике неконтролируемой добычи чреват сильным падением цен – особенно в условиях неопределенности с ростом мировой экономики из-за торговых войн», – предупреждает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Соглашение в том или ином виде будет продлено, нужно избежать перепроизводства, вопрос – как именно будет ограничена добыча, продолжает Маринченко. Падение цены до $30 за баррель может быть шоком для российских производителей и для государства, считает он. «Россия существенно больше выигрывает от сравнительно высоких цен, чем теряет из-за недопроизводства», – говорит Танурков.

В минувший вторник главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что США могут занять долю России на нефтяном рынке, если соглашение с ОПЕК будет продлено до конца 2019 г. «Американцы будут наращивать добычу, – говорил он. – Есть ли смысл сокращать нам, если американцы тут же восполнят и займут [нашу] долю рынка? При регуляторном сокращении добычи у нас, конечно, есть выпадающие доходы, мы их хотим компенсировать», – заключил Сечин.

С начала года запасы нефти в США увеличились на 10% до 483 млн барр., рост добычи, по предварительным данным, составил 5% (12,4 млн барр. в сутки, данные Агентства энергетической информации США).

Если условия соглашения не изменятся, некоторые российские компании могут начать переносить сроки начала добычи на новых месторождениях, считает аналитик БКС Кирилл Таченников. Он и аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук уверены, что исполнять ограничение добычи российские нефтяники будут, уменьшая бурение на зрелых месторождениях.

«Выйти из сделки России будет сложно – это сильно скажется на цене нефти. Будет то же самое, что и в 2013 г. с рынком калийных удобрений, когда «Уралкалий» начал увеличивать продажи. Несмотря на цену, тогда калий подешевел на треть, а калийные компании по всему миру потеряли от 20 до 304% капитализации за день», – напоминает топ-менеджер крупной нефтяной компании.

«Если сделка ОПЕК+ не будет продлена, это приведет к волатильности на рынке: цена снизится на опасениях ввода в эксплуатацию свободных мощностей по добыче – 2 млн барр. в сутки, компании с высокой себестоимостью будут вынуждены сокращать добычу», – рассуждает о последствиях вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев. По его словам, сделка, скорее всего, сохранится, она показала свою работоспособность. Но, возможно, будут пересмотрены квоты по сокращению добычи, они могут снизиться, говорит Перевезенцев.

Нефтяные компании не ответили на запросы «Ведомостей».