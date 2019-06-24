Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Бензину контроль не нужен

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

Но к подорожанию топлива это не приведет, уверены чиновники и нефтяники

1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года. Документ предусматривает фиксированные максимальные цены на Аи-92, Аи-95 и дизтопливо, их индексацию с января этого года на величину инфляции, а также ежемесячное увеличение поставок топлив на внутренний рынок. Подписание соглашения позволило добиться прекращения резкого роста цен на топливо, происходившего в прошлом году. Юридически обязывающий документ между 10 нефтяными компаниями и ФАС с Минэнерго истек в апреле. Дальше стороны действовали согласно совместному протоколу с вице-премьером Дмитрием Козаком, который подписали 22 марта. В протоколе была отсылка на соглашение, подписи под протоколом поставили представители 10 нефтяных компаний.

Соглашение продлеваться не будет, рассказали «Ведомостям» четыре сотрудника разных нефтяных компаний и два федеральных чиновника. Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщили два сотрудника нефтяных компаний и подтверждает чиновник.

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Комментарии
vodanilin
22:11 24.06.2019
Как раз под уборочную кампанию, знают когда косить бабло..
21
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