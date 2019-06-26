Наумова покидает «Магнит» из-за разногласий с советом директоров

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова Владислав Шатило / RBC / TASS

Гендиректор и председатель правления «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию, сообщил ритейлер в среду. Гендиректором станет президент «Магнита», экс-гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг.

Перестановки в руководстве «Магнита» начались в 2018 г. после того, как сооснователь ритейлера Сергей Галицкий продал почти всю свою долю ВТБ. А тот, в свою очередь, часть пакета (11,8%) перепродал Marathon Group Александра Винокурова.

Наумова пришла в «Магнит» 22 июня 2018 г., до этого она отвечала за сеть магазинов у дома «Пятерочка» X5 Retail Group. Наумова считалась одним из людей, обеспечивших возрождение «Пятерочек»: под ее руководством у этих магазинов восстановились покупательский поток и рост продаж, что позволило X5 вернуть лидерство на рынке, которое она уступила «Магниту». В «Магните» перед Наумовой стояла аналогичная задача.

Осенью 2018 г. Наумова и новая команда подготовили стратегию развития и план трансформации «Магнита». Магазины у дома начали обновлять: улучшать ассортимент и в целом предложение клиенту, старались привлечь новую аудиторию. Гипермаркеты начали перезапускать в виде супермаркетов с «атмосферой открытий» (дегустации, новинки, скидки и т. д.). Первые позитивные эффекты «Магнитов» менеджмент рассчитывал увидеть к концу 2018 г.

Но 17 января президентом и членом правления «Магнита» был назначен бывший гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. Компания объясняла, что он сосредоточится на стратегии развития и отношениях с инвесторами, Наумова – на управлении бизнесом, образуется эффективный тандем. Но тогда же пошли слухи о вероятном недовольстве этим Наумовой. Трое знакомых обоих топ-менеджеров в январе говорили «Ведомостям», что стиль руководства Дюннинга отличается от подхода Наумовой. Наумовой для достижения поставленных задач требовались гибкость и скорость, а жесткая корпоративная культура западного типа, приверженцем которой был Дюннинг, требовала длительных согласований, формальностей и проч., говорит ее знакомый.

Наумова решила уйти из «Магнита» из-за «разногласий с советом директоров по стратегии», объяснил ритейлер. Суть разногласий касалась скорости открытия новых магазинов относительно решения проблем с имеющимися точками и улучшения предложения покупателю, сказал представитель «Магнита». Более детально раскрывать суть разногласий он отказался.

Знакомый Наумовой полагает, что это формальная причина: стратегия была разработана заранее, с участием большого коллектива и консультантов, принята и согласована в том числе и советом директоров. «Выглядит это все так, как будто Ольгу и ее команду позвали как временных сотрудников на период до прихода нового руководства, – полагает он. – Но два медведя в одной берлоге никогда не уживаются. Всем был очевиден исход».

Дюннинг сообщил, что не планирует менять стратегию развития. Один из приоритетов сейчас – работать единой командой с единой корпоративной культурой, объявил он. Акционеры ждут от Дюннинга достижения тех же целей, что и раньше, говорит представитель «Магнита», прежде всего это восстановление лидерства компании на рынке и рост стоимости ее бизнеса.

Ключевой вопрос для «Магнита» – повышение эффективности командной работы, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, без единой команды и сильной корпоративной культуры невозможно провести эффективную трансформацию. Наумовой, по его словам, не удалось интегрировать почти 200 менеджеров из X5 и сформировать единую эффективную команду с менеджерами «Магнита». После решения этой первоочередной задачи доработка стратегии «Магнита» неизбежна, полагает Бурмистров: «Предыдущая стратегия была слишком всеобъемлющая, ей не хватало сосредоточенности на ключевых вопросах. Думаю, что до конца 2019 г. компания представит обновленную стратегию».

Резкого разворота бизнеса «Магнита» к росту за 2018 г. не произошло. Его выручка за 2018 г. увеличилась на 8,2% до 1,2 трлн руб., тогда как у X5 – на 18,5% до 1,53 трлн руб.

Еще после дня инвестора «Магнита» прошлым летом рынок был разочарован, что менеджмент не смог ответить на ряд вопросов, стратегия не была сформулирована четко, вспоминает один из портфельных инвесторов «Магнита». Тогда, по его словам, рынок отреагировал падением стоимости бумаг «Магнита». С тех пор «Магнит» так и не убедил, что встал на путь восстановления роста. Но и ожиданий, что с назначением Дюннинга ситуация резко изменится, у инвесторов тоже нет, продолжает собеседник «Ведомостей»: «Рынок сильно изменился, доходы населения не растут, конкуренция очень высока. Надо помнить, что и Дюннинг ушел из «Ленты» на фоне плохих операционных показателей». Вероятно, рассуждает он, дело не в личности во главе компании, а в более глубоких структурных проблемах в отрасли.

Тем не менее капитализация «Магнита» 26 июня существенно подросла: на Мосбирже – на 4,76% до 393,9 млрд руб., на LSE – на 6,7% до $7,7 млрд.

Пресс-службы ВТБ и Marathon Group на запрос «Ведомостей» не ответили.