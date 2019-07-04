Полеты российских авиакомпаний в Чехию продолжатся как минимум до сентября

Руслан Шамуков / ТАСС

«Российская сторона предложила минтрансу Чехии перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь, когда завершится летний сезон», – сообщил представитель Минтранса РФ. Это делается для того, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона, надеемся, что чешская сторона поддержит это предложение, добавил собеседник. Чехия это предложение приняла, подтвердил в своем сообщении минтранс страны.

О конфликте между авиавластями России и Чехии стало известно 2 июля, когда европейская страна сообщила о запрете большинства рейсов российских авиакомпаний с назначением в Прагу и Карловы Вары. Запрет стал ответом минтранса Чехии на отказ Минтранса РФ продлить разрешение для Czech Airlines на полеты по транссибирскому маршруту на рейсе Прага – Сеул, которое истекало 2 июля. Позднее в тот же день регуляторы обменялись временным продлением прежних соглашений до 7 июля включительно. Но за время, которое на это потребовалось, «Аэрофлот» был вынужден отменить четыре рейса, а «Уральские авиалинии» свои самолеты в Прагу отправили с задержкой в несколько часов.

Отсутствие решения конфликта до конца недели означало, что уже с 8 июля между Россией и Чехией осталось бы не больше двух рейсов в день. А отмене подлежали бы все, которые не были предусмотрены соглашением СССР и Чехословакии от 1966 г. Для «Аэрофлота» это означало закрытие четырех из шести ежедневных рейсов Москва – Прага, для «Уральских авиалиний» – 13 рейсов в неделю (семь из Жуковского и шесть из Екатеринбурга), для «Победы» – двух рейсов в неделю из «Внуково» в Карловы Вары. Для Чехии – только закрытие транссибирского маршрута в направлении Сеула.

Причиной конфликта, как выяснили «Ведомости», стали попытки Минтранса России «выбить» из Чехии разрешение на третьего перевозчика из Москвы в Прагу. В качестве альтернативы Минтранс пытался добиться увеличения частот из «Жуковского» в Прагу с 7 до 14 в неделю. Чешская сторона ни с одним из вариантов не согласилась. Тогда в конце июня директор департамента гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в письме директору департамента гражданской авиации Чехии Зденеку Йелинеку фактически поставила ультиматум: продление разрешения на пролет по транссибирскому маршруту будет идти «пакетом» с принятием одного из российских предложений. Йелинек просил время на обсуждение предложения до 19 июля, но Петрова в отсрочке отказала.

Представитель минтранса Чехии говорит, что чешская сторона не желает блокировать авиасообщение между странами, но должна защищать интересы своего перевозчика и вся ситуация стала следствием действий российской стороны. При этом в Чехии считают увеличение количества перевозчиков из Праги в Москву абсолютно нецелесообразным. Чехия и так уже уступила, выдав в марте 2019 г. российской стороне разрешение на перелеты в Прагу из «Жуковского», который очевидно обслуживает Московский регион и обычно упоминается в системах бронирования как Москва, добавляет он.

«В определении количества частот между парами стран интересы сторон часто расходятся. На большинстве международных направлений из России существует диспаритет в количестве рейсов в пользу российских авиакомпаний. Благодаря девальвации рубля они могут предлагать более конкурентную цену, к тому же везут российских туристов и заинтересованы летать больше. У Минтранса РФ есть такой инструмент, как доступ к транссибирскому маршруту, и он его использует, когда более тривиальные аргументы не помогают», – говорит директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

В итоге Минтранс РФ обязательно уступит и полеты продолжатся, потому что его действия уже привели к серьезному скандалу, убежден топ-менеджер одной из российских авиакомпаний. Представители «Аэрофлота», «Победы» и «Уральских авиалиний» от комментариев отказались.