Запрет полетов российских авиакомпаний в Прагу спровоцирован самой Россией

Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: Минтранс совершил налет на Прагу

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Сегодня рано утром стало известно о конфликте между авиавластями Чехии и России. Со 2 июля Чехия запретила большинство рейсов российских авиакомпаний назначением в Прагу и Карловы Вары. Под запрет попали четыре из шести ежедневных полетов «Аэрофлота» из Москвы в Прагу, ежедневный рейс «Уральских авиалиний» из «Жуковского» в Прагу и выполняемый шесть раз в неделю рейс из Екатеринбурга в Прагу, а также рейс «Победы» из Москвы в Карловы Вары частотой два раза в неделю.

Разрешенными остались лишь полеты «Аэрофлота» два раза в день между столицами двух стран. Таким образом, Чехия запретила 43 из 57 выполнявшихся российскими компаниями рейсов.

Чуть позже минтранс Чехии сообщил, что переносит введение запрета на 8 июля. До этого полеты можно выполнять в полном объеме.

Тем не менее «Аэрофлот» отменил все четыре рейса. Но с завтрашнего дня все полеты будут осуществлены по расписанию, объявил перевозчик.

«Уральские авиалинии» этого делать не стали. Но борт из Екатеринбурга вылетел в Прагу с 4-часовой задержкой, из «Жуковского» – с 2-часовой.

Как стороны объясняли причину конфликта

Запрет пришлось ввести потому, что Россия не продлила со 2 июля авиакомпании Czech Airlines разрешение на беспосадочный пролет над своей территорией по Транссибирской магистрали из Праги в Сеул, сообщил минтранс Чехии. Czech Airlines сегодня все же выдано временное разрешение до 7 июля включительно на пролет по Транссибу. Чешское министерство заявило, что российская сторона нарушила соглашение о воздушном сообщении между двумя странами и вынудила к ответным действиям.