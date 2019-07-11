Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4853 от 12.07.2019 под заголовком: Пожар 11 июля в 11.11

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на ТЭЦ в Мытищах

Из-за пожара на газопроводе около станции погиб человек, еще 13 пострадали

В четверг в деревне Челобитьево городского округа Мытищи случился пожар на газопроводе, подающем газ на «Северную ТЭЦ» (ТЭЦ-27, принадлежит «Мосэнерго» «Газпром энергохолдинга»). В огне погиб человек, еще один попал в больницу, 12 человек получили ожоги, им оказана амбулаторная помощь, от госпитализации они отказались, сообщил «Ведомостям» представитель МЧС Московской области. Никто из сотрудников ТЭЦ не пострадал, говорят в «Мосэнерго».

Информация о пожаре поступила в МЧС в 11.11 мск 11 июля. Сначала предполагалось, что загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ. Затем в Минэнерго сообщили, что горит цистерна с маслом. Наконец МЧС выяснило: горит расположенный за территорией ТЭЦ газопровод диаметром 700 мм, принадлежащий «Мосгазу» (владелец – департамент имущества Москвы). Пожар охватил 200 кв. м, затем 1000 кв. м, огненный факел достиг 50 м. Открытое горение ликвидировано в 15.43.

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