Крупнейший производитель пива в мире отказался от сделки почти на $10 млрд

IPO азиатского подразделения AB InBev должно было быть самым большим в этом году

В зависимости от спроса на бумаги AB InBev могла привлечь от $8,3 млрд до $9,8 млрд Francois Lenoir / REUTERS

Крупнейший производитель пива в мире Anheuser-Busch (AB) InBev объявил об отказе размещать акции своего азиатского подразделения Budweiser Brewing Company APAC на Гонконгской бирже. Компания отменила сделку «по нескольким причинам, в том числе из-за ситуации на рынке». Ключевым фактором стала цена: инвесторы сочли ее слишком завышенной, уточняет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на нескольких участников сделки. Вдобавок ко всему сделка проходила без якорных инвесторов, вокруг которых делаются подобного размера размещения в Гонконге, добавляет издание. Хотя ранее агентство Reuters писало об «огромном спросе»: спустя несколько дней после объявления ценового диапазона книга заявок была переподписана, отмечали два источника.

В начале июля AB InBev планировала продать около 15% существующих акций Budweiser APAC по 40–47 гонконгских долларов, что соответствует $5,13–6,02. Даже если бы сделка прошла по нижней границе ценового диапазона, то все равно стала бы крупнейший в этом году, превзойдя IPO Uber на Нью-Йоркской фондовой бирже в $8,1млрд.

В зависимости от спроса на бумаги AB InBev могла привлечь от $8,3 млрд до $9,8 млрд, а капитализация Budweiser APAC составила бы от $54,2 млрд до $63,7 млрд, подсчитали WSJ и Financial Times (FT).

Организовывали размещение JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank и др.

Budweiser APAC, по данным AB InBev, – крупнейшая пивоваренная компания на азиатском рынке. В ее портфеле кроме глобальных брендов Budweiser, Stella Artois, Hoegaarden есть и множество локальных для рынков Китая, Австралии, Индии, Южной Кореи и Вьетнама.

Продажа доли в Budweiser APAC должна была помочь снизить долговую нагрузку материнской компании, заявлял FT исполнительный директор AB InBev Карлос Брито. На конец 2018 г. ее чистый долг достиг $102,5 млрд при выручке $54,6 млрд, сказано в годовом отчете AB InBev.

За последние десять лет AB InBev провела две исторические сделки. В 2008 г. бельгийская InBev приобрела американскую Anheuser-Busch за $52 млрд, в результате чего компания сформировалась в ее нынешнем виде. В 2016 г. AB InBev поглотила прямого конкурента – британскую SABMiller за $106 млрд. Именно эти приобретения и обременили компанию долгом, указывает FT.

В последнее время AB InBev предпринимает активные шаги по сокращению кредитной нагрузки. Так, в октябре 2018 г. компания снизила дивиденды, чтобы сэкономить $4 млрд, напоминает агентство Bloomberg.

Хотя две трети продаж Budweiser APAC и половина ее прибыли приходится на зрелые рынки Австралии и Кореи, ожидается, что Китай станет основным источником роста в ближайшие годы, писала FT: растущий средний класс покупает все больше дорогих товаров. «AB InBev построила замечательный бизнес в Китае, так как ей удалось переключить потребителей с местного пива на Budweiser», – цитирует издание аналитика Redburn Securities Тристана ван Страйна. В итоге, как отмечает CNN Business, за 2018 г. продажи Budweiser APAC на китайском рынке увеличились на 8,3% при общем органическом росте выручки на 6,1% до $8,4 млрд. По данным Euromonitor International, на которые ссылается Bloomberg, пока китайцы тратят на пиво лишь $66,4 в год на человека, тогда как среднестатистический англичанин – в 6,6 раза больше: $441.