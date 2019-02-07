Продажи пива в России выросли впервые за 11 лет

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За пиво сыграли жара и футбол Евгений Разумный / Ведомости

В 2018 г. продажи пива в России впервые выросли за последние 11 лет на 3%, сообщила датская Carlsberg Group, крупнейший на российском рынке производитель пива (представлен здесь пивоваренной компанией «Балтика»). Рост продаж подтверждает и Nielsen: они выросли на 7,5% в городской и сельской местности, уточнила директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич. Росстат зафиксировал также и рост производства – на 2,5% до 774,7 млн дал. Росалкогольрегулирование, напротив, отмечает сокращение как продаж, так и производства – на 2,2 и 0,4% соответственно. Представители AB InBev Efes и Heineken цифры ни по рынку, ни по своим компаниям не предоставили. Представитель крупнейшего в стране продовольственного ритейлера – X5 Retail Group также подтверждает: продажи пива растут.

«Балтика» связывает рост прежде всего с хорошей погодой в летние месяцы и чемпионатом мира по футболу, проходившим в России с 14 июня по 15 июля. Всплеск в III квартале был настолько высоким, что позволил завершить год в плюсе, следует из сообщений компании. Пиво – традиционный напиток для спортивных мероприятий, поэтому его потребление в этот период растет, а пивные компании на период их проведения увеличивают маркетинговую активность, объясняет старший директор по стратегии и развитию бизнеса «Балтики» Павел Еранкевич.