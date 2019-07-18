Холодное лето отразилось на покупках россиян

За последние три недели сильно сократился спрос на летние товары - майки, топы, сарафаны Евгений Разумный / Ведомости

«По народному календарю [июль] называют «жарником», макушкой лета, но прогноз на ближайшие две недели говорит, что все будет наоборот и на большей части европейской России хорошего лета не будет», – констатировал 8 июля главный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец (цитата по Национальной службе новостей). Причина – в североатлантических циклонах, которые «почти каждый день будут поливать дождями разной интенсивности», отметил он. Как результат – прохладная погода и постоянные дожди изменили запросы потребителей в крупных городах, выяснили «Ведомости».

Сапоги на лето

За последние три недели сильно сократился спрос на летние товары – особенно на сандалии и босоножки (примерно на треть), шорты, майки, топы (на 27%), плавки, сарафаны, платья (20%), рассказала управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group Юлия Никитина. Погода значительно повлияла на спрос – на летний ассортимент он снизился на 19% в годовом исчислении, резюмирует президент Finn Flare Ксения Рясова.

Зато ритейлеры отмечают рекордный интерес к покупкам резиновых сапог и теплого трикотажа. Продажи резиновых сапог выросли почти в 5 раз, сообщил директор по развитию бизнеса Wildberries Вячеслав Иващенко: «Самыми востребованными товарами для холодного лета стали резиновые сапоги ярко-желтого цвета, а также теплые худи, толстовки и детские непромокаемые комбинезоны». Повышенный интерес к верхней одежде и закрытой обуви отмечает и Никитина из Lamoda: в лидерах – резиновые сапоги (рост на 144%), плащи (105%), пуховики, ветровки и кожаные куртки (60–70%), а также пуловеры, свитшоты, худи и ботинки (40–50%). По словам представителя Melon fashion group (бренды Zarina, befree и Love republic), в тех регионах, где погода отстает от нормы, растут продажи трикотажных изделий и денима.

Убытки ритейлерам пока считать не приходится. На фоне снижения продаж летнего ассортимента наблюдается рост продаж верхней одежды из весенней коллекции, это компенсирует потери, указывает Рясова. В ЦУМе клиенты начали на месяц раньше, чем обычно, скупать одежду и обувь сезона осень-зима 2019/20 г., говорит представитель универмага: продажи мужской закрытой обуви (ботинки, кроссовки) выросли на 50%, женской верхней одежды (плащи, куртки) и мужского трикотажа (джемперы, свитшоты) – на 30%. В интернете осенняя коллекция продается активнее – там рост на 72%, добавляет представитель ЦУМа.

Непогода и продукты

Традиционно на летний период (т. е. май – август) приходится более 50% годового оборота мороженого и почти половина продаж безалкогольных напитков, но с конца июня спрос на эту продукцию в магазинах «Пятерочка» немного снизился в связи с похолоданием и высокой базой прошлого, более теплого лета, говорит представитель владельца сети X5 Retail Group. Его коллега из «Ашана» отмечает ослабление спроса по стране на сезонные продукты, прежде всего мороженое.

Погода напрямую влияет на продажи мороженого, подтверждает представитель одного из производителей: в 2017 г. из-за холодного лета продажи сократились на 5%, а в жаркий 2018 год – увеличились на 10%. В этом году за последние три недели продажи мороженого в Московском регионе снизились вдвое, а питьевой воды – на 20% по сравнению с таким же периодом 2018 г., говорит руководитель «Эвотор.Аналитики» (оператор фискальных данных) Андрей Котов.

Еще один сезонный продукт – пиво. По данным ОФД.ru, с 26 июня по 15 июля продажи пива в Центральном федеральном округе сократились примерно вдвое год к году. Но, по словам представителя Heineken в России Кирилла Болматова, пока существенного спада продаж пива нет. Погода – не ключевой фактор, добавляет представитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев. В 2018 г. рост продаж пива впервые за 11 лет его крупнейший производитель, «Балтика», объяснял теплым летом и чемпионатом мира по футболу. Та ситуация была уникальной – повторить будет непросто, говорит представитель «Балтики».

Из-за чемпионата мира и жары в прошлом году росли продажи и безалкогольных напитков, напоминает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. В июле этого года из-за более прохладной погоды особенно заметно могут сократиться продажи питьевой и минеральной бутилированной воды и кваса, в целом же сокращение продаж напитков и воды к прошлому году составит менее 10% – это несущественно, говорит эксперт.

Но, как замечает заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина, аномальная жара в мае и первой половине июня в Москве и Московской области в 2019 г. компенсировала холодную погоду второй половины июня – июля. В целом с мая по середину июля продажи мороженого в Московском регионе сократились всего на 1%, пива и безалкогольных напитков – выросли на 3–4%, воды – сразу на 30%, согласно «Эвотор.Аналитике».