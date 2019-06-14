Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Китай скупает роскошь
Мировой рынок товаров класса люкс в ближайшие годы будет расти
Это произойдет благодаря молодым покупателям из Китая и росту доли продаж в онлайне
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В целом рост рынка обусловлен, прежде всего, увеличением спроса со стороны китайских потребителей
Miguel Candela / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Мировой рынок люксовой одежды, обуви, часов и аксессуаров в ближайшие годы будет расти, говорится в отчете консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. В 2019 г. он увеличится на 4–6% до 271–276 млрд евро, а к 2025 г. достигнет 320–365 млрд евро. Таким образом, рынок предметов роскоши через шесть лет может удвоиться по сравнению с 2011 г.
Самыми быстрорастущими категориями в нынешнем году станут обувь, сумки и ювелирные изделия, отмечает Bain & Co. Устойчивый рост покажут средства по уходу за кожей и для макияжа, что частично компенсирует умеренные показатели продаж парфюмерии. А продажи одежды будут стагнировать.
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