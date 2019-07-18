Продавец DKNY и Escada получил магазины косметики Kiko Milano в России
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Крупный дистрибутор премиальных брендов «Джамилько» стал владельцем мастер-франшизы итальянского производителя декоративной косметики Kiko. О подписании соглашения «Ведомостям» рассказали представители сторон. Также «Джамилько», как уточнил ее представитель, получит бизнес итальянской компании в России – 15 магазинов Kiko Milano в Московском регионе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Осенью 2018 г. Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Джамилько» о приобретении 99,99% «Кико рус».
«Джамилько», основанная в конце 80-х Халедом Джамилем, начинала бизнес с торговли джинсами, став эксклюзивным дистрибутором Levi Strauss в России. Впоследствии группа начала работать с люксовыми и премиальными одежными брендами. Сегодня в ее портфеле Salvatore Ferragamo, DKNY, Wolford, John Lobb и др. Группа, по ее данным, управляет более чем 150 розничными магазинами в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону, продает товары через сеть более чем из 300 дилеров в Казахстане, Белоруссии и Армении. Согласно «СПАРК-Интерфаксу» выручка головной структуры группы, МФК «Джамилько», в 2017 г. (более поздних данных нет) составила 7,3 млрд руб., чистая прибыль – 262,1 млн.
Гендиректор «Джамилько» Кира Балашова выход на новый рынок – косметический – объясняет диверсификацией бизнеса. «Индустрия красоты и моды дополнят друг друга, опыт «Джамилько» как ведущего ритейлера моды будет способствовать расширению Kiko Milano», – считает гендиректор Kiko Кристина Скокья.
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