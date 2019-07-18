Что произошло на Калининской АЭС в Тверской области

Причины произошедшего должна выяснить комиссия Министерства энергетики, которая начала работать на станции Калининская АЭС

На расположенной в Тверской области Калининской атомной электростанции «Росэнергоатома» утром в четверг отключились первый, второй и четвертый энергоблоки мощностью по 1 ГВт каждый. Это произошло автоматически – из-за короткого замыкания в одном из выключателей трансформатора тока на открытом распределительном устройстве, сообщил представитель «Росэнергоатома».

Замыкание произошло в 05.05 мск, из-за этого отключился весь трансформатор, что, в свою очередь, привело к отключению идущих от станции высоковольтных линий электропередачи «Белозерская» (750 кВ) и «Опытная» (750 кВ) Федеральной сетевой компании (принадлежит «Россетям»).

После отключения линий энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети, рассказал представитель «Росэнергоатома». Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на сниженной мощности и готов к увеличению нагрузки. Это нужно, чтобы оперативно нагрузить энергоблок и подключить его к энергосистеме после устранения неполадок, объяснил представитель компании.

От электростанции отходят пять высоковольтных воздушных линий напряжением 750 кВ, две линии по 330 кВ и два открытых распределительных устройства. Представитель «Росэнергоатома» пояснил, что, несмотря на наличие пяти работающих линий, автоматика отключила три блока, поскольку на любое нарушение в работе «станция реагирует с большим запасом мощности». Отключение энергоблоков не связано с основным генерирующим оборудованием, уверяет он, а третий энергоблок продолжает вырабатывать энергию.

В Минэнерго знают, что его мощность снижена с 1 ГВт до 476 МВт. Суммарно станция снизила нагрузку почти на 3,8 ГВт. Чтобы компенсировать это, начиная с 05.13 диспетчеры Системного оператора дали команды на включение в работу блоков Конаковской, Рязанской, Каширской, Шатурской, Заинской и Киришской ГРЭС общей установленной мощностью 2,8 ГВт, а также остановить ремонтные работы на некоторых линиях электропередачи и включить в минимально возможный срок ряд линий 500 кВ, рассказал представитель Системного оператора.

Последствий для потребителей не было, говорят представители Минэнерго и Системного оператора. Нарушений электроснабжения не произошло благодаря штатно сработавшим средствам автоматической защиты и профессиональным действиям персонала, считает представитель «Россетей». Он отметил, что оборудование компании не пострадало.

Причины произошедшего должна выяснить комиссия Минэнерго. Первый и второй энергоблоки должны подключить 19 июля, сообщило министерство. Четвертый энергоблок подключили вечером в четверг, сказал представитель Системного оператора.

Станция готовится к включению блоков в сеть и дальнейшему их нагружению, рассказал главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев. Возгораний на распределительном устройстве и всей территории станции не зафиксировано, добавил он. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, сказали в «Росэнергоатоме» и подтвердили в ГУ МЧС Тверской области и Ростехнадзоре.

Резерв единой энергосистемы – 31 ГВт, этого достаточно, чтобы покрыть выбывшие мощности, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. Проблем с поставкой электроэнергии не будет, заключает он.