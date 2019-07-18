Shell пообещала Путину удвоить количество АЗС в России

Андрей Гордеев / Ведомости

Исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал увеличить сеть заправок: «В рамках развития сети АЗС по России в ближайшие пять лет мы еженедельно будем открывать одну автозаправочную станцию» (цитата по kremlin.ru). По его словам, Россия входит в топ-5 крупнейших экономик и очень важна для развития Royal Dutch Shell, компания намерена развивать розницу и переработку нефти (у нее завод смазочных материалов в Тверской области).

Сейчас у Shell более 300 заправок в России под собственным брендом, часть из них принадлежит российскому подразделению Royal Dutch Shell, еще части компания предоставила франшизу, отмечает ее представитель. Какая доля собственных заправок, он говорить не стал, как и не ответил, сколько компания намерена потратить на развитие розничной сети АЗС.

До июля 2024 г. в России появится до 260 АЗС под брендом Shell, следует из слов ван Бердена. Таким образом, компания может удвоить присутствие на российском рынке АЗС. Будут это новые АЗС (собственные либо по франшизе) или же купленные и переоборудованные, из слов ван Бердена не ясно, представитель Shell это не уточнил.

Построить одну АЗС, где будет представлен и выставочный зал с сопутствующей продукцией, и непосредственно топливно-заправочный комплекс формата Shell, может стоить от 150 млн до 170 млн руб., говорит гендиректор ООО «Максвелл эксперт» Андрей Карамесейли.

«Если строить небольшую АЗС на две бензоколонки с кассой без торгового зала и без покупки земли, то такая заправка может обойтись от 20 млн руб.», – говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, строительство АЗС с торговым залом, несколькими бензоколонками будет стоить от 100 млн руб. без учета покупки земли. Если Shell будет отдавать франшизу, то затраты компании на строительство будут сведены практически к нулю, но покупатель франшизы должен будет инвестировать от 15 млн до

30 млн руб. в переоборудование АЗС под требования компании, указывает Баженов.

Таким образом, на программу увеличения сети АЗС в России Shell может потратить до 44 млрд руб. за пять лет, или 8,8 млрд руб. в год, если будет строить собственные АЗС с торговыми залами.

Прошлый год для независимых АЗС (компаний без собственной добычи и переработки. – «Ведомости») был ужасным, вспоминает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. После роста цен прошлой весной правительство заморозило цены на АЗС, а в ноябре, после роста оптовых цен на топливо, ввело ручное управление отраслью. Независимые АЗС к тому моменту уже оказались за гранью рентабельности и несли прямые убытки при продажах на заправках. Ситуация повторилась в начале этого года из-за скачков цен на нефть и неотлаженного механизма компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок.

В этом году финская Neste продала сеть из 75 АЗС «Татнефти» и ожидает одобрения регулятора.

Введение нового механизма компенсаций нефтяникам за поставки на внутренний рынок стабилизирует доходность независимых АЗС, считает консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов. «Механизм возвращает нефтяникам до 100% потерь, поэтому оптовые цены не превысят базовых уровней, предусмотренных в расчете компенсаций. Это обеспечит стабильную маржинальность розничному бизнесу в ближайшие годы», – объясняет он.

Все независимые АЗС в этом году – за исключением дальневосточных – уже практически закрыли убытки прошлого года и работают с прибылью, доволен Аркуша. Он признает, что строить АЗС с торговыми залами на длительную перспективу выгоднее, так как доходность от сопутствующих товаров выше, чем от продажи топлива. «Маржинальность продажи кофе может достигать 200–300%, но обороты маленькие, а на продаже бензина обороты выше, но маржинальность ниже», – констатирует Аркуша.