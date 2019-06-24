Shell не верит в мегапроект «Газпрома»

Схема расположения завода «Балтийский СПГ» «Газпром»

Генеральный директор российского подразделения Royal Dutch Shell Седрик Кремерс впервые рассказал, почему компания отказалась от участия в проекте объединенного комплекса по переработке и сжижению газа на Балтике, который планирует строить «Газпром». «Причина в том, что мы не верим в интегрированный проект. Когда мы обсуждали его изначальный вариант, там производство СПГ было отделено от газохимии, – цитирует слова Кремерса ТАСС. – Это та концепция, которая, по нашему мнению, была наиболее правильной с технологической, экономической и инвестиционной точек зрения».

В концепции самостоятельного производства сжиженного природного газа в партнерстве «Газпрома» и Shell «Балтийский СПГ» существовал с осени 2015 г. Но 29 апреля 2019 г. «Газпром» сообщил о принципиальном изменении идеи проекта. Строительство СПГ-завода мощностью 13 млн т в год станет частью единого комплекса вместе со строительством Балтийского газоперерабатывающего завода. На той же площадке будет построен гигантский газохимический завод. Единственным упомянутым партнером по проекту в сообщении было АО «Русгаздобыча».

Изменение концепции проекта в Усть-Луге и есть причина выхода Shell из числа партнеров в балтийском проекте, говорит Кремерс: «Мы не разделяем взгляд на его развитие».

Единственный акционер «Русгаздобычи» – ООО «Национальная газовая группа» (НГГ), ранее контролировавшееся одним из фигурантов американского SDN-листа Аркадием Ротенбергом. Сейчас 100% НГГ принадлежит председателю совета директоров «СМП банка» (контролируется Аркадием Ротенбергом и его братом Борисом) Артему Оболенскому.

Обновленная схема проекта на Балтике предусматривает ежегодную переработку около 45 млрд куб. м жирного газа (с высоким содержанием этана). На выходе комплекс будет получать 13 млн т СПГ, до 4 млн т этана и около 2,5 млн т сжиженных углеводородных газов, сообщил «Газпром». Производимый заводом этан планируется поставлять на газохимический комплекс (ГХК, 3 млн т полиэтилена в год), который «Русгаздобыча» самостоятельно будет строить на той же площадке в Усть-Луге. В трубу будет возвращаться около 20 млрд куб. м очищенного метана. В начале июня «Газпром» подтвердил предполагаемые сроки строительства: запуск первой очереди – в конце 2023 г., второй – в конце 2024 г.

Стоимость проекта – около 700 млрд руб. Эта сумма для строительства СПГ-завода такой мощности соответствует капзатратам около $850 за 1 т продукции, что лучше средних мировых показателей, говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова: «Для большинства запущенных в последние пять лет заводов СПГ этот параметр колеблется в районе $1000 без учета инвестиций в добычу». Но для проекта, объединенного с ГПЗ мощностью 45 млрд куб. м газа в год, заявленные затраты выглядят, мягко говоря, оптимистично, считает она.

700 млрд руб. составит стоимость объединенного проекта на Балтике, говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер

Сложно сказать, какой фактор действительно оказался решающим: слишком высокая сложность и большой масштаб проекта, который сложно было бы объяснить акционерам, или решение «Газпрома» включить в спонсоры проекта «Русгаздобычу», которая раньше контролировалась Аркадием Ротенбергом, рассуждает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. При этом посчитать реальную экономику балтийского проекта сейчас сложно, продолжает он. «Если для «Газпрома», как компании с госучастием, важны не только цифры, но и сам факт успешного участия в проектах, улучшающих позиции России в области СПГ и газохимии, то инвестиционные комитеты Shell руководствуются в первую очередь принципом «выгодно – невыгодно», – говорит эксперт.

«Предложение о реализации интегрированного, масштабного, весьма капиталоемкого проекта, ответ на которое, скорее всего, надо было дать в кратчайшие сроки, было расценено компанией как не отвечающее ее стратегическим интересам, а возможно, и делалось оно в надежде на отказ», – предполагает Белова.

В мировой практике нет примеров, когда одни и те же участники практически одновременно в одном и том же месте реализовывали бы два технологически сложных масштабных проекта, напоминает Белова. «Та же Shell, войдя в проект по производству СПГ в Малайзии в 1978 г. (партнеры – Petronas и Mitsubishi, завод начал работать в 1983 г.), только в 1986 г. приступила к реализации проекта строительства завода по выпуску GTL в том же самом месте и с теми же партнерами, который был запущен в 1993 г.», – говорит она.

Основываясь на опыте уже реализованных и планируемых к строительству в России нефтехимических проектов, можно предположить, что стоимость Балтийского ГХК мощностью около 3 млн этилена в год приблизится к 1 трлн руб., делится расчетами руководитель направления «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин.