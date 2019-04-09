«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
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Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи. Переговоры проходят в Гааге, где находится штаб-квартира нидерландско-британской компании. «Газпром» более не рассматривает Shell в качестве партнера в строительстве СПГ-завода под Санкт-Петербургом, хотя та принимала участие в подготовке проекта с осени 2015 г. Но Shell, в свою очередь, в выходе из него не заинтересована. Какие варианты обсуждают стороны, собеседники «Ведомостей» уточнять не стали. 10 апреля переговоры должны продолжиться.
На 18 апреля назначена встреча предправления «Газпрома» Алексея Миллера и представителей Shell. К этому моменту «Газпром» и Shell рассчитывают найти компромисс, знают два собеседника «Ведомостей».
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