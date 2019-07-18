У правительства нет денег на отмену перекрестного субсидирования в энергетике

Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития отказалось от идеи ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике за счет бюджета. Для этого понадобилось бы 402 млрд руб. ежегодно. Министр Максим Орешкин сказал, что сейчас для этого нет источников.

«Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать. Это то, к чему нужно стремиться, а дальше – надо искать источники, за счет чего этого делать. Источников нет», – сказал Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

17 июля министерство опубликовало на regulation.gov.ru проект указа президента о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Министерство предложило начиная с 2020 г. учитывать в федеральном бюджете расходы на субсидирование тарифов на электроэнергию для населения, выравнивание тарифов на Дальнем Востоке и в Калининградской области, строительство мусоросжигающих заводов и новых ТЭС с экспериментальными газовыми турбинами. Предложение министерства с энтузиазмом приняли крупные промышленные предприятия, которые сейчас вынуждены финансировать эти проекты через многочисленные надбавки к цене на мощность и сетевые тарифы.

Однако уже на следующий день проект указа был удален, первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». Газета отмечает, что такое случается редко: обычно даже конфликтный и противоречивый проект проходит общественное обсуждение и его судьба решается в ходе дальнейших обсуждений между ведомствами.

Причиной удаления проекта источник «Коммерсанта» называет отрицательное отношение к идее первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова. Представители Минфина, Минэнерго и Минэкономразвития отказались от комментариев.

Накануне представитель Минэкономразвития говорил, что проект указа находится на начальной стадии разработки и должен пройти общественное обсуждение. А также, что в министерстве обсуждается несколько способов решить проблему перекрестного субсидирования, в том числе через снижение издержек энергетических компаний и компенсацию социальной нагрузки из бюджета.

Перекрестное субсидирование – это социальные обязательства, которые государство переложило на промышленность, рассуждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Этот механизм необходимо ликвидировать, однако сделать это за счет населения, подняв тарифы, государство не может, считает он: «Если у нас социальное государство, оно и должно нести эту нагрузку. Но, я думаю, что проект затормозили на уровне первого вице-премьера Антона Силуанова. Минфин не мог согласовать дополнительные расходы на 402 млрд руб.».