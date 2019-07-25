Капитализация «Газпрома» растет, несмотря на размещение квазиказначейских акций

Евгений Разумный / Ведомости

Утреннее падение котировок акций «Газпрома» сменилось бурным ростом. Сразу после открытия торгов 25 июля капитализация компании снизилась на 2,8% – с 5,02 тлрн до 4,88 трлн руб., но затем стала резко расти. Всего за три с половиной часа стоимость акций и без того самой дорогой компании России выросла с минимальных значений дня 206 руб. до 228,9 руб. за бумагу. Капитализация достигла 5,42 трлн руб. Позднее котировки отскочили и стабилизировались на уровне чуть ниже 225 руб за акцию. На 15.30 мск капитализация «Газпрома» составляла 5,33 трлн руб.

Утреннее падение было ожидаемым, считают опрошенные «Ведомостями» трейдеры. До отрытия торгов «Газпром» объявил, что две его «дочки» собираются 25 июля разместить на бирже 2,93% акций компании. Как правило, на таких новостях стоимость акций снижается. Но в данном случае участники рынка не верят, что акции могут достаться широкому кругу инвесторов и быстро выплеснуться на торги. А значит, нет и повода для падения.

В размещении будут участвовать лишь несколько заранее определенных покупателей, рассказали «Ведомостям» четыре инвестбанкира, которые обычно покупают акции при размещениях на московской и лондонской площадках. «До размещения крупного пакета через биржу банк-андеррайтер (в данном случае – Газпромбанк) обычно присылает короткую справку с информацией о том, кто продает, за сколько и какой пакет, а также указывает цели продажи, – говорит один из собеседников «Ведомостей». – Но в этот раз никаких сопроводительных даных банк-андеррайтер не прислал». Второй уточняет, что единственное сообщение появилось на сайте самой Московской биржи и что никаких дополнительных материалов банк-андеррайтер не присылал.

Обычно при размещениях заявки от инвесторов принимает сам банк-андеррайтер. Сейчас книгу заявок собирает Газпромбанк, но через Московскую биржу. Увидеть, кто подал заявку и какую получил долю по факту размещения, в таком случае будет невозможно, говорят три инвестора.

«Трейдеры и остальные участники рынка посчитали, что группа инвесторов, которая собирается купить этот пакет, знает о компании эксклюзивную информацию и намерена ее монетизировать, а потому нужно покупать бумаги «Газпрома», – поясняет один из трейдеров. «Ни один инвестор или ограниченная группа инвесторов не решилась бы в здравом уме покупать столь большой пакет акций без четкого видения возможности в будущем продать акции компании с прибылью», – соглашается один из крупных институциональных инвесторов.

Подталкивать инвесторов к покупке может вера в рост веса в индексах, предполагает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. В случае успешного размещения вырастет количество акций «Газпрома» в свободном обращении, объясняет гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. В будущем это может повлечь увеличение веса акций «Газпрома» в индексах MSCI и FTSE. Инвестфондам, многие из которых обязаны держать структуру своих портфелей близкой к композиции индексов, придется докупать акции «Газпрома», чтобы доля компании соответствовала новым пропорциям. Спекулянты, понимая это, заранее начали покупку акций, объясняет Лосев.