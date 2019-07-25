«Газпром», став самой дорогой компанией России, продаст свои акции

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер может быть доволен темпами роста капитализации компании Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня, 25 июля, «Газпром» сообщил, что две его 100%-ные «дочки» – Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) – разместят на Московской бирже 693,63 млн акций материнской компании. Этот пакет соответствует 2,93% уставного капитала «Газпрома» и исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в среду оценивается в 147 млрд руб.

Обе компании заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с «Газпромбанком». Сбор заявок от потенциальных инвесторов будет проходить вплоть до 17:00 по московскому времени. Продажа акций будет осуществляться по единой цене, при этом частичная продажа пакета не предусмотрена, подчеркивается в сообщении.

В общей сложности дочерним структурам «Газпрома» принадлежит более 6,64% акций головной компании. В конце июня, отвечая на вопрос, планирует ли компания как-то распорядиться этим пакетом, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что сейчас это как никогда актуально. «С учетом того, что мы сегодня – лидеры фондового рынка России, без сомнения, этот вопрос сейчас находится в конкретном изучении, проводится анализ, – сказал Миллер. – Вы говорите: «Не собираетесь ли вы продать какому-нибудь союзнику этот пакет?» Вы знаете, на самом деле я бы сказал так, что рассматриваются различные рыночные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций «Газпрома».

«Газпром» сейчас – самая дорогая компания России, компания обогнала летом по капитализации Сбербанк. Продажа акций, видимо, связана в целом с изменениями в компании и ростом ее стоимости, предполагает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Дополнительные средства компании, соответственно, помогут реализовать инвестпрограмму и удерживать высокий уровень дивидендных выплат», – говорит Полищук.

В первую очередь к выводу на биржу части своего пакета квазиказначейских акций «Газпром» подталкивает конъюнктура рынка, считает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. При этом в пользу такого решения именно сейчас сложилось сразу несколько факторов. «Акции компании выросли, нефть относительно дорогая, наступила санкционная передышка, – перечисляет Суверов. – Другого такого окна может и не быть». Кроме того, размещение сейчас может быть признаком того, что «Газпром» не верит в дальнейший рост капитализации, предполагает аналитик, и компания хочет извлечь из продажи акций максимальную выгоду. «Я бы не рассматривал продажу части квазиказначейского пакета как принципиальное изменение отношения компании к инвесторам. Да, у «Газпрома» несколько увеличится free-float, но отнюдь не до рекордных значений. Средства от размещения акций предназначены, скорее всего, на частичное погашение долга, возможно, инвестпрограмму», – рассуждает Суверов.

Не исключено, что чуть позже «Газпром» разместит и оставшуюся часть квазиказначейского пакета, сходятся во мнении оба аналитика, но это будет позднее: «Реализовать на рынке сразу 6,64% было бы сложно. Кроме того, это могло бы существенно двинуть котировки вниз», – говорит Суверов. Полная или частичная продажа оставшихся квазиказначейских акций «Газпрома» вряд ли возможна в ближайшее время, соглашается Полищук. «Если останутся высокие дивиденды, выйдет прозрачная дивидендная политика и компания сможет вновь показать сильные результаты по итогам 2019 г., то вполне возможно, что это произойдет уже в следующем году», – делится мнением аналитик.