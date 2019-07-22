«Газпром» заплатит 51 млрд рублей за обустройство Киринского месторождения

Киринское месторождение – второе по запасам из принадлежащих «Газпрому» на шельфе Сахалина Gazprom

В июне «Газпром» заключил контракт на дообустройство под ключ Киринского газоконденсатного месторождения на шельфе Сахалина, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные системы госзакупок. В начале прошлого года компания оценивала стоимость этого проекта примерно в 35 млрд руб. Стоимость контракта увеличилась сначала до 46 млрд руб., затем до 51 млрд. Выступив в качестве единственного участника конкурса, контракт с «Газпромом» заключило АО «Русгаздобыча».

Первое увеличение стоимости проекта «Газпром» объяснял уточнением объема и сроков проведения работ. «В том числе будут включены работы, ранее не охваченные контрактом», – напоминает «Интерфакс». С чем связан рост стоимости контракта еще на 5 млрд руб., компания не уточняет, на запрос «Ведомостей» она не ответила.

Киринское – второе по запасам из принадлежащих «Газпрому» на шельфе Сахалина (162,5 млрд куб. м газа и 19,1 млн т конденсата). В материалах «Газпрома» сроки выхода Киринского на проектную мощность указаны как 2021–2023 гг. Срок исполнения работ по договору с «Русгаздобычей» – 2022 г. Добыча там началась в 2013 г., но при проектной мощности 5,5 млрд куб. м в год до сих пор велась в сезонном режиме и не превышала 700 млн куб. м в год. Крупных промышленных потребителей, которые могли бы обеспечить спрос на дополнительные 5 млрд куб. м в год, на Дальнем Востоке пока нет.

Главным из них мог бы стать Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ), проект Национальной химической группы (НХГ), история которого тянется с 2011 г. Проект несколько раз менялся, сроки строительства сдвигались, а стоимость, по разным оценкам, варьировалась от $5 млрд до $6,5 млрд. В феврале технический директор завода Тарас Ганга докладывал администрации Приморья, что первый комплекс (производство метанола) предполагается запустить в 2022 г., второй (установки аммиака) – в 2024 г. В апреле премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития «Нефтехимический» – в них попадала площадка НЗМУ.

В 2015 г. «Газпром» заключил с НХГ 20-летний контракт: поставки газа должны были начаться в 2019 г. и в 2021 г. достигнуть 3,15 млрд куб. м в год. Тогда НХГ принадлежала структурам Аркадия Ротенберга. В 2016 г. он продал НЗМУ Артему Оболенскому, председателю совета директоров «СМП банка», который Аркадий Ротенберг контролирует с братом Борисом. Схожая история и у «Русгаздобычи». Ее создали Ротенберг (у него был контроль) с Оболенским, а в конце 2016 г. Оболенский стал единственным владельцем. В мае 2019 г. (последние данные) у него было 51% в компании, контролировавшей «Русгаздобычу»: остальное он передал в два ЗПИФа Газпромбанка.

Шельф Сахалина с Находкой связывает магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Контракт на его расширение должен был получить «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Но на конкурс, объявленный «Газпромом» в октябре 2018 г., явился только «Стройгазмонтаж» все того же Ротенберга. Стоимость контракта – 33,3 млрд руб.

Проект НЗМУ долго лежал на полке, но на волне развития несырьевого экспорта получил поддержку и может стать успешным, считает директор практики «Газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин. «По сравнению с большинством метанольных проектов в мире у НЗМУ есть два важных конкурентных преимущества. Во-первых, они находятся у единственной в мире точки роста спроса. Китай практически в одиночку обеспечивает 6–7% роста потребления метанола в мире. Во-вторых, низкая себестоимость газа в России, – говорит Акишин. – Но это преимущество одновременно и ключевой риск. Если Китай перестанет расти, деть этот метанол будет некуда». Решение по второй очереди – производству аммиака – вероятно, будет приниматься отдельно, добавляет Акишин: «Перспективы этого рынка неочевидны. Потребление аммиака растет слабо, торгуется он сложнее. А окупаемость аммиачных проектов, ориентированных на сельское хозяйство, существенно ниже».

Еще одним крупным потребителем газа на Дальнем Востоке мог бы стать Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК) «Роснефти». О необходимости найти для него газ и о том, что отсутствие гарантий от «Газпрома» ставит под угрозу сроки строительства, неоднократно говорил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. В 2017 г. «Газпром» и «Роснефть» достигли предварительных договоренностей о поставках 2,3 млрд куб. м газа в год на ВНХК. В мае этого года «Роснефть» сообщила, что из-за налогового маневра комплекс стал нерентабельным, и отказалась от проекта.