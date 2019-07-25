UC Rusal и «Юнипро» могут подписать мировое соглашение

Березовская ГРЭС

Структуры UC Rusal и «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) готовят мировое соглашение по искам о расторжении договоров предоставления мощности по Березовской ГРЭС. Братский алюминиевый завод («Русал Братск») в четверг на заседании апелляционного суда ходатайствовал об отложении рассмотрения иска для рассмотрения возможности заключить мировое соглашение, сообщил представитель «Юнипро».

Спор компаний связан с аварией на третьем энергоблоке принадлежащей «Юнипро» Березовской ГРЭС. Энергоблок мощностью 800 МВт был построен по договору о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи) и введен в эксплуатацию в конце 2015 г. Но в феврале 2016 г. он был поврежден при пожаре. Компания поставила оборудование на внеплановый ремонт и с февраля по ноябрь 2016 г. получала уменьшенные платежи за мощность – всего около 1 млрд руб. Это вызвало недовольство крупных промышленных потребителей энергии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В январе 2018 г. ФАС признала «Юнипро» и диспетчера единой энергосистемы – «Системного оператора» – виновными в затягивании аттестации сгоревшего оборудования и нарушении закона о конкуренции. На компанию наложен штраф в 650 000 руб. «Юнипро» и «Системный оператор» оспорили решение ФАС в суде, а в декабре 2018 г. было заключено мировое соглашение. Стороны пришли к выводу, что пожар не привел к утрате основного оборудования и изменению мощности третьего энергоблока, «Юнипро» имела право собирать с потребителей плату за мощность сгоревшего оборудования, а нарушение компанией антимонопольного законодательства не повлияло на условия ДПМ.

С этим решением не согласились «дочки» UC Rusal. О претензиях заявили входящие в группу Братский, Новокузнецкий и Саяногорский алюминиевые заводы и «Русал энерго». Они потребовали разорвать ДПМ и возместить в общей сложности почти 386 млн руб. Соответчиками в деле являются «Системный оператор», «Совет рынка» и принадлежащий ему «Администратор торговой системы». В апреле Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Русал Братска», но потом поддержал аналогичные требования Новокузнецкого и Саяногорского заводов. По иску «Русал энерго» решение не принято.

Представители «Юнипро» и UC Rusal отказались комментировать ходатайство о мировом соглашении. «Мы допускаем заключение мирового соглашения между сторонами», – сказал представитель «Системного оператора». «Совет рынка» поддерживает инициативу сторон договориться, говорит представитель регулятора: «Это будет способствовать стабильности функционирования рынка мощности».

Помимо «Русал Братска» мировое соглашение может быть заключено и в трех других спорах, говорят два источника, близких к разным участникам процесса. Третий собеседник «Ведомостей» говорит, что пока между сторонами нет конкретных договоренностей.

По делу «Русал Братска» суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, поэтому в этом деле заключение мирового соглашения в первую очередь выгодно UC Rusal, считает адвокат Forward Legal Карим Файзрахманов. Мировое соглашение в одном арбитражном деле не прекращает производство по другим делам, отметил директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Но ходатайство свидетельствует, что стороны будут согласовывать подходы по совокупности исков, поскольку они имеют сходные основания, считает он.