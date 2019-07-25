«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей

Евгений Разумный / Ведомости

Две стопроцентные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская Rosingaz, завершили сбор заявок от инвесторов на покупку 2,93% материнской компании. Он проходил с 10.00 до 17.00 сегодня, 25 июля. Всего было подано 494 заявки на общую сумму 198,9 млрд руб., сообщил «Газпром». Исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в четверг рыночная стоимость такого пакета оценивается в 154,3 млрд руб.

По какой цене были поданы заявки и на какое количество акций, «Газпром» не сообщает. Переподписка на акции компании превысила 30%, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников размещения.

Обычно при размещениях заявки от инвесторов принимает сам банк-андеррайтер. В данном случае им выступил Газпромбанк, но книга заявок формировалась через Московскую биржу. Подобный механизм оставляет право не раскрывать информацию, кто именно подавал заявки и какую получил долю по факту размещения.

Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости. Всего за три с половиной часа котировки и без того самой дорогой компании России выросла с минимальных значений дня 206 руб. до 228,9 руб. за бумагу. Капитализация достигла 5,42 трлн руб. Позднее котировки отскочили и стабилизировались на уровне чуть ниже 225 руб за акцию. На 18.00 мск капитализация «Газпрома» составляла 5,26 трлн руб.