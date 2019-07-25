Правительство ограничило иностранцам доступ на рынок больших газовых турбин

Максим Стулов / Ведомости

Производители газовых турбин мощностью 35–499 МВт с иностранным капиталом более 50% не смогут локализовать производство в России и получить статус «российской» для своей продукции. Соответствующее постановление правительства от 22 июля было опубликовано в четверг.

Чтобы газовую турбину признали российской, производителю должны принадлежать права на технологию, включая методики, ноу-хау и патенты, а также права на конструкторскую и техническую документацию. Она должна храниться в электронном виде в российских базах данных. Доля российских комплектующих с 2020 г. должна составить 70% и в 2022 г. достичь 90%. Еще одно требование локализации – наличие в России испытательного оборудования для узлов «горячего тракта» (лопатки, газораспределитель и камеры сгорания) и локализация сервисного центра по ремонту, послепродажному и гарантийному обслуживанию турбин.

Локализация производства необходима для поставки турбин на ТЭС по программе модернизации 41 ГВт мощностей до 2035 г.

Постановление должно обеспечить максимальную локализацию газовых турбин, в том числе организацию производства ключевых компонентов и передачу контроля за технологиями производства турбин, говорит представитель Минпромторга: «Нам нужны свои компетенции по конструированию, производству и сервису газовых турбин». При этом в министерстве не видят препятствий для локализации в России производства иностранных компаний. Он отмечает, что любой иностранный производитель может соответствовать требованиям постановления и участвовать в программе модернизации ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют доходность инвестиций через повышенные платежи потребителей), если в России будет контроль над технологиями.

Решение правительства обеспечивает энергетическую безопасность страны, считает представитель Минэнерго.

Сейчас газовые энергетические турбины в России серийно производит только «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). 65% компании принадлежит немецкому концерну Siemens, 35% – у «Силовых машин» Алексея Мордашова. SGT5-2000Е мощностью 187 МВт локализована на 62%. В декабре 2018 г. президент Siemens в России, Белоруссии и Центральной Азии Александр Либеров сообщал, что можно локализовать ее на 100% к концу 2024 г.

У компании остается возможность получить статус «российской» путем подписания специального инвестиционного контракта (СПИК). С заявлением о его заключении СТГТ обратилась в Минпромторг 2 июля. Компания не просит налоговых или таможенных преференций, но рассчитывает, что специнвестконтракт позволит газовым турбинам СТГТ получить статус «Сделано в России», а предприятию – статус российского производителя энергооборудования. За это компания обязуется довести локализацию SGT5-2000E до 90% к середине 2023 г. «Наши планы в этом отношении не меняются, – сказал представитель Siemens. – Что касается данного постановления, мы сейчас анализируем ситуацию и рассматриваем варианты». Его коллега из «Силовых машин» отказался от комментариев.

Если СТГТ планирует сохранить доступ к программе ДПМ и прочим программам государственной поддержки в электроэнергетике, ему необходимо привлекать локального партнера, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. У компании остается рынок и за пределами госпрограмм, отмечает Скляр: «Есть рынок обслуживания и замены блоков из первого ДПМ – это 22 ГВт, распределенная генерация растет темпами около 1 ГВт в год».

О необходимости локализовать в России производство газовых турбин заговорили после того, как четыре турбины SGT5-2000Е, построенные СТГТ для поставки на электростанции в Тамани, были установлены на Балаклавскую и Таврическую ТЭС в Крыму. Siemens выступил против поставок своего оборудования на полуостров из-за санкций Евросоюза, пытался признать договоры на поставку турбин недействительными и требовал вернуть оборудование. Суды этих жалоб не удовлетворили.

О намерениях разработать собственную газовую турбину говорили в «Силовых машинах», «Газпром энергохолдинге» и «Интер РАО». Последняя совместно с «Роснано» и ОДК «Сатурн» «Ростеха» ведут разработку турбины ГТД-110М. 15 июля началась ее опытно-промышленная эксплуатация на Ивановских ПГУ.

Постановление правительства закрепляет передачу российскому лицензиату права на самостоятельное усовершенствование, изменение, модернизацию без обязательств передавать лицензию на измененную им технологию лицензиару, что означает для него потерю контроля над лицензионными технологиями, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. По его мнению, это соответствует интересам российской энергетики, поскольку установленная ранее монополия иностранных производителей турбин «сводила на нет» развитие собственного турбиностроения.