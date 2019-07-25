Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: «Газпром» поколебал правила рынка

«Газпром» собрал заявки почти на 3% квазиказначейских акций

Переподписка могла составить до 30%

Утром 25 июля две 100%-ные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz, выставили на продажу 2,93% акций материнской компании, сообщил «Газпром». Сбор заявок от инвесторов проходил с 10.00 до 17.00 того же дня. Всего было подано 494 заявки на общую сумму 198,9 млрд руб., сообщил вечером «Газпром».

По какой цене были поданы заявки и на какое количество акций, «Газпром» не сообщает. Исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в четверг, рыночная стоимость такого пакета составляет 154,3 млрд руб. Переподписка превысила 30%, говорит близкий к одному из участников размещения человек.

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Комментарии
malligor
07:49 26.07.2019
Удивительные рассуждения финансовых аналитиков. В списке 100 компаний FTSI Газпрома нет, а в MSCI его вес - 13,85, и даже если предположить практически невозможную возможность его изменения, то оно не будет превышать пары десятых процента, что уж точно не скажется на структуре активов инвестфондов. Представляется обоснованным проведение SPO на относительно высоких котировках с учетом предварительной многоплановой работы по их повышению и зафиксированного полученного на инсайде солидного гефешта. Это может свидетельствовать о предстоящей медвежьей тенденции по акциям Газпрома, что опять же будет "отработано" на планируемый бенефициарами период. Так что... в казино системно зарабатывает только его владелец, а остальные - случайно или когда хозяин зазевался... А охраняющим кредитно-финансовую систему органам было бы целесообразно проверить аффилированность компаний, подавших заявки на покупку акций, с лицами, располагающими инсайдерской информацией ПАО "Газпром", а также поинтересоваться происхождением капитала для данной сделки. Много чего интересного увидите... Кстати, на опубликование решения Правления по дивидендам никто внимание не обратил, а это - уголовно-наказуемое деяние, однако!
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