Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: «Газпром» поколебал правила рынка
«Газпром» собрал заявки почти на 3% квазиказначейских акций
Переподписка могла составить до 30%
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Спрос на акции «Газпрома» мог примерно на треть превысить предложение
Bloomberg / Getty images
Утром 25 июля две 100%-ные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz, выставили на продажу 2,93% акций материнской компании, сообщил «Газпром». Сбор заявок от инвесторов проходил с 10.00 до 17.00 того же дня. Всего было подано 494 заявки на общую сумму 198,9 млрд руб., сообщил вечером «Газпром».
По какой цене были поданы заявки и на какое количество акций, «Газпром» не сообщает. Исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в четверг, рыночная стоимость такого пакета составляет 154,3 млрд руб. Переподписка превысила 30%, говорит близкий к одному из участников размещения человек.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}