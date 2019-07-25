«Газпром» собрал заявки почти на 3% квазиказначейских акций

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Спрос на акции «Газпрома» мог примерно на треть превысить предложение Bloomberg / Getty images

Утром 25 июля две 100%-ные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings и кипрская Rosingaz, выставили на продажу 2,93% акций материнской компании, сообщил «Газпром». Сбор заявок от инвесторов проходил с 10.00 до 17.00 того же дня. Всего было подано 494 заявки на общую сумму 198,9 млрд руб., сообщил вечером «Газпром».

По какой цене были поданы заявки и на какое количество акций, «Газпром» не сообщает. Исходя из котировок на закрытие торгов на Московской бирже в четверг, рыночная стоимость такого пакета составляет 154,3 млрд руб. Переподписка превысила 30%, говорит близкий к одному из участников размещения человек.