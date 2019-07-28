Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: AliExpress поможет мелкой рознице
Товары с AliExpress появятся в российских магазинах
Маркетплейс начинает работать как оптовый поставщик
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В планах AliExpress – организовать поставки и от российских поставщиков в российские сети
Евгений Разумный / Ведомости
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей. Прежде AliExpress с закупками юридических лиц отдельно не работала.
Сейчас тестовый этап, AliExpress сама договаривается о партнерстве и обсуждает ассортимент. Доставкой и растаможиванием займутся партнеры-дистрибуторы AliExpress. Когда тестирование закончится, AliExpress планирует сделать отдельный сайт или приложение для работы с юридическими лицами, говорит Пантелеев.
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