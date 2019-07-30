AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами

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Планируется открыть онлайн-магазин Чапурина на базе Tmall для российских и китайских покупателей Сергей Карпухин / ТАСС

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами. Так китайские площадки хотят приучить российских потребителей покупать у них не только дешевые вещи. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель AliExpress и Tmall в России Антон Пантелеев. AliExpress продает товары от китайских поставщиков, Tmall специализируется на работе с поставщиками из России.

AliExpress и Tmall уже ведут переговоры с дизайнером Игорем Чапуриным. Стороны обсуждают создание лимитированной коллекции базовой одежды и аксессуаров. Она должна выйти к распродаже в марте 2020 г., уточняет Пантелеев, также планируется открыть онлайн-магазин Чапурина на базе Tmall для российских и китайских покупателей. Переговоры ведутся, подтверждает PR-директор бренда Chapurin Антон Копылов. По его словам, контракт с AliExpress и Tmall привлекают охватом аудитории, дают возможность познакомить огромное число покупателей с маркой Chapurin, которая традиционно работает в люксовом сегменте. Бренд Chapurin часто использует коллаборации, рассказывает Копылов. Например, в прошлом году Чапурин заключил контракт с компанией Hasbro, по игрушкам которой была снята кинофраншиза «Трансформеры». В декабре студия Paramount представила новую серию «Бамблби», а Чапурин к ней выпустил коллекцию одежды Bumblebee X Chapurin – брюки, худи, футболки и проч.