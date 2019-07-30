Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: AliExpress взял моду на русских

AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами

Первым партнером станет модельер Игорь Чапурин

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами. Так китайские площадки хотят приучить российских потребителей покупать у них не только дешевые вещи. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель AliExpress и Tmall в России Антон Пантелеев. AliExpress продает товары от китайских поставщиков, Tmall специализируется на работе с поставщиками из России.

AliExpress и Tmall уже ведут переговоры с дизайнером Игорем Чапуриным. Стороны обсуждают создание лимитированной коллекции базовой одежды и аксессуаров. Она должна выйти к распродаже в марте 2020 г., уточняет Пантелеев, также планируется открыть онлайн-магазин Чапурина на базе Tmall для российских и китайских покупателей. Переговоры ведутся, подтверждает PR-директор бренда Chapurin Антон Копылов. По его словам, контракт с AliExpress и Tmall привлекают охватом аудитории, дают возможность познакомить огромное число покупателей с маркой Chapurin, которая традиционно работает в люксовом сегменте. Бренд Chapurin часто использует коллаборации, рассказывает Копылов. Например, в прошлом году Чапурин заключил контракт с компанией Hasbro, по игрушкам которой была снята кинофраншиза «Трансформеры». В декабре студия Paramount представила новую серию «Бамблби», а Чапурин к ней выпустил коллекцию одежды Bumblebee X Chapurin – брюки, худи, футболки и проч.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике