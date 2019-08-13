«Аэрофлот» ограничит доступ в бизнес-классы пассажиров с золотыми картами

Сергей Бобылев/ТАСС

С 15 августа участники программы лояльности «Аэрофлота» золотого уровня (обладатели золотых карт) не будут иметь бесплатного доступа в бизнес залы аэропортов Магнитогорска и Архангельска, доступ в бизнес-залы останется только у участников программы лояльности платинового уровня и у пассажиров, купивших билеты бизнес-класса, сообщила пресс-служба «Аэрофлота». Владельцам карт золотого уровня, купившим билеты класса эконом, будут автоматически начислены 3 000 миль.

«Аэрофлот» не вдаваясь в детали объясняет это решение экономической целесообразностью. Сейчас владельцы золотых карт «Аэрофлота» имеют право бесплатного прохода во все бизнес-залы даже если летят эконом-классом.

«Средняя стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах российских аэропортов существенно выше чем в Европе», — объяснил сотрудник «Аэрофлота». Если в Европе авиакомпания платит аэропорту за каждого пассажира в среднем 25 евро, а максимум 40 евро, то в России даже в небольших аэропортах доступ пассажира в бизнес-зал обходится авиакомпании в среднем в 5000-7000 руб. (68,5-96 евро по курсу ЦБ — «Ведомости»), добавил собеседник. При этом качество услуг в этих бизнес-залах не соответствует затратам, это подтверждают и опросы пассажиров, объяснил собеседник «Ведомостей. Обладатели золотых карт лояльности предпочтут получить дополнительные 3000 миль, чем проводить время в бизнес-зале без должного комфорта, уверен собеседник «Ведомостей».

«Мы продолжим анализировать обоснованность затрат на услуги бизнес-залов в тех аэропортах, где они значительно дороже Европы, не исключено, что такие же ограничения, как по Магнитогорску и Архангельску, будут распространены на другие региональные аэропорты»,- добавляет сотрудник «Аэрофлота». По его словам, не менее половины российских аэропортов в маршрутной сети «Аэрофлота» представляют услуги бизнес-залов по завышенным ценам.

«Аэрофлот» летает из Москвы в 53 российских города, следует из информации на его сайте.

Аэропорта Архангельска и Магнитогорска не входят в аэропортовые холдинги. Первый принадлежит физическим лицами, второй — Росимуществу