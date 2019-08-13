«Победа» попросила Минтранс не распределять бывшие маршруты «Трансаэро»

Андрей Гордеев / Ведомости

Сегодня, 13 августа, Межведомственная комиссия при Минтрансе (МВК) рассматривала вопрос о распределении прав на 13 международных маршрутов, которые ранее использовала «Трансаэро». Речь идет о полетах из Москвы в Барселону, Аликанте, Римини, Венецию, Рим, Милан, Алматы, Пекин, Бангкок, Ташкент и Прагу, а также из Санкт-Петербурга в Рим и Милан. Из документов Росавиации следовало, что заявки на них подали только «Аэрофлот», его «дочка» «Россия» (каждая из компаний подала по 6 заявок, в совокупности они претендуют на все частоты, кроме Венеции) и S7 Group (все, кроме Бангкока и Праги).

Как оказалось, еще одна «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – просила отложить рассмотрение этого вопроса. Соответствующее письмо накануне, 12 августа, направил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заместителю министра транспорта Александру Юрчику. «Ведомости» ознакомились с текстом письма, его подлинность подтвердил человек, близкий к «Победе». Первым об этом написал РБК.

Рассмотрение вопроса 13 августа может привести к нарушению антимонопольного законодательства и ограничению прав участников рынка, пишет Калмыков. Росавиация 8 августа сообщила на своем сайте, что на заседании МВК 13 августа будут распределены в том числе назначения, которые раньше принадлежали «Трансаэро». Этим Росавиация нарушила собственный Административный регламент по допуску перевозчиков к выполнению международных перелетов, считает Калмыков. Допуски «Трансаэро» в 2015 г. были отданы «Аэрофлоту» и «России». Но сейчас они не были отозваны в установленном порядке, а информация о наличии свободных прав не была опубликована на сайте Росавиации, как того требует Административный регламент, пишет Калмыков.

Информация о наличии этих прав не публиковалась Росавиацией, на частоты невозможно было подать заявки, говорят сотрудники «Победы» и Utair. Эта авиакомпания также хотела претендовать на частоты. Utair даже просила перенести заседание комиссии, чтобы успеть подать заявку, писал «Коммерсантъ».

Калмыков просит не допустить рассмотрение заявок 13 августа и привлечь виновных лиц к ответственности. Но заседание комиссии все-таки состоялось. Его итоги пока неизвестны.

«Трансаэро» прекратила полеты в октябре 2015 г. «Аэрофлоту» было поручено перевезти ее пассажиров, всего авиакомпания перевезла 2 млн человек своего крупнейшего на тот момент конкурента. Свои затраты на это, а также на финансирование работы «Трансаэро» в сентябре – октябре 2015 г. «Аэрофлот» оценил в 17 млрд руб.

В качестве компенсации затрат «Аэрофлот» и «Россия» без конкурса получили 56 лучших международных назначений «Трансаэро». По части этих направлений «Аэрофлот» и так летал и увеличил частотность, назначения из Москвы в Алматы, Астану и несколько других городов Казахстана были уникальными. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял, что для компенсации затрат группе «Аэрофлот» надо эксплуатировать назначения «Трансаэро» шесть лет. Особенность этих назначений в том, что они выданы не бессрочно (как обычно бывает), а на полгода и потом каждые полгода продлялись.

Впоследствии от каких-то из этих назначений «Аэрофлот» отказывался и на данный момент сохранил около 30 маршрутов. 13 были выставлены на сегодняшний конкурс.

Пресс-секретарь Росавиации от комментариев отказался. Представитель S7 сказал только, что компания подала заявки на интересующие ее направления.

«Когда "Аэрофлот" в 2015 г. перевозил пассажиров "Трансаэро", национальному перевозчику было обещано, что он сможет компенсировать свои затраты за счет направлений "Трансаэро". На данный момент удалось компенсировать примерно половину затрат, но Минтранс уже начинает перераспределять эти частоты», – говорит человек, близкий к группе «Аэрофлот».