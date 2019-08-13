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Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство. В нем Utair утверждает, что формулировки Росавиации были неясными, из-за чего компания пропустила срок подачи заявки. Официальные представители компании отказались от комментариев.

Свои заявки на маршруты «Трансаэро» подали S7 и «Аэрофлот». Последний обслуживал маршруты «Трансаэро» с осени 2015 г., взяв на себя вывос пассажиров по проданным «Трансаэро» билетам, когда у «Трансаэро» отозвали сертификат эксплуатанта. Бывший министр транспорта Максим Соколов заявлял тогда, что «Аэрофлот» будет обслуживать маршруты, пока не погасит свои убытки. Сама авиакомпания оценивала их в 17 млрд руб. и рассчитывала компенсировать их в течение пяти-семи лет.

В 2015 г. «Трансаэро» из-за финансовых проблем прекратила полеты. Долги компании на тот момент превышали 250 млрд руб. В сентябре 2017 г. авиакомпанию признали банкротом.

Utair занимает 4-е место в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний» по перевозкам пассажиров, в первом полугодии она перевезла 3,7 млн человек. Авиакомпании на 100% принадлежит АО «Ютэйр – вертолетные услуги» – крупнейший в России и один из крупнейших в мире вертолетных операторов с парком примерно в 320 машин. У Utair также есть многомиллиардные долги. В июле компания представила новый план по реструктуризации кредитов на 62 млрд руб. Компания объясняла ухудшение своих финансовых показателей резко подорожавшим в 2017–2018 гг. керосином.