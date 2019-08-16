НЛМК откроет интернет-магазин в США и Европе
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В 2020 г. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК, основной владелец – Владимир Лисин) запустит онлайн-продажи на европейском и американском рынках, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Клиентам, в том числе российским, будет доступен ассортимент европейских и американских площадок НЛМК.
В июне 2018 г. аналогичный проект НЛМК запустил в России. Клиенты могут покупать с мобильного телефона, планшета или компьютера любой вид металлопродукции, производимой компанией, со срочной доставкой от четырех часов в любой регион России. Клиент может отслеживать выполнение заказа от выплавки стали до двери склада или магазина. Сервис доступен юридическим и частным лицам. Такие же практики компания планирует распространять и для своих потребителей на других рынках, говорит представитель.
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