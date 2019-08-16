Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4878 от 16.08.2019 под заголовком: Интернет-магазин Лисина

НЛМК откроет интернет-магазин в США и Европе

Сейчас сталь компании онлайн можно купить в России

В 2020 г. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК, основной владелец – Владимир Лисин) запустит онлайн-продажи на европейском и американском рынках, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Клиентам, в том числе российским, будет доступен ассортимент европейских и американских площадок НЛМК.

В июне 2018 г. аналогичный проект НЛМК запустил в России. Клиенты могут покупать с мобильного телефона, планшета или компьютера любой вид металлопродукции, производимой компанией, со срочной доставкой от четырех часов в любой регион России. Клиент может отслеживать выполнение заказа от выплавки стали до двери склада или магазина. Сервис доступен юридическим и частным лицам. Такие же практики компания планирует распространять и для своих потребителей на других рынках, говорит представитель.

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