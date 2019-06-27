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Компания Лисина продает долю в НЛМК

Кипрская компания Fletcher Group, бенефициаром которой является председатель совета директоров «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин, намерена продать 158 млн ценных бумаг НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций) через ускоренный сбор заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Goldman Sachs, который выступает единственным организатором сделки. Представитель НЛМК от дополнительных комментариев отказался.

Лисин через Fletcher Group контролирует 84% НЛМК. Выставленный на продажу пакет соответствует приблизительно 2,6% капитала компании. Таким образом после продажи пакета у Fltcher Group останется 81% НЛМК.

НЛМК – крупнейший производитель стали в России: в 2018 г. он произвел 17,5 млн т. В прошлом году его выручка составила $12 млрд, EBITDA – $3,6 млрд, чистая прибыль – $2,2 млрд. Чистый долг НЛМК по итогам прошлого года составил $891 млн, или 0,25 EBITDA.

На Лондонской фондовой бирже цена закрытия составила $27 за GDR, за день она выросла на 1,89%. На Московской бирже цена закрытия выросла на +2,1% к началу торгов и составила 170,5 руб. за обыкновенную акцию.