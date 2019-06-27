Компания Лисина продает долю в НЛМК

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Кипрская компания Fletcher Group, бенефициаром которой является председатель совета директоров «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин, намерена продать 158 млн ценных бумаг НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций) через ускоренный сбор заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Goldman Sachs, который выступает единственным организатором сделки. Представитель НЛМК от дополнительных комментариев отказался.
Лисин через Fletcher Group контролирует 84% НЛМК. Выставленный на продажу пакет соответствует приблизительно 2,6% капитала компании. Таким образом после продажи пакета у Fltcher Group останется 81% НЛМК.
НЛМК – крупнейший производитель стали в России: в 2018 г. он произвел 17,5 млн т. В прошлом году его выручка составила $12 млрд, EBITDA – $3,6 млрд, чистая прибыль – $2,2 млрд. Чистый долг НЛМК по итогам прошлого года составил $891 млн, или 0,25 EBITDA.
На Лондонской фондовой бирже цена закрытия составила $27 за GDR, за день она выросла на 1,89%. На Московской бирже цена закрытия выросла на +2,1% к началу торгов и составила 170,5 руб. за обыкновенную акцию.
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Зампредседателя совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков возглавил совет директоров МТС (c учетом косвенного владения оператор принадлежит «Системе» на 55,64%), говорится в сообщении оператора. Такое решение принял совет директоров оператора, избранный акционерами 27 июня.
Феликс Евтушенков – сын основного владельца и председателя совета директоров «Системы» Владимира Евтушенкова. Он уже входил в совет директоров оператора в 2011–2012 гг. В 2012–2018 гг. он занимал пост первого вице-президента «Системы», с 2018 г. возглавляет комитет по этике и контролю совета директоров АФК.
Также акционеры МТС проголосовали за включение в состав совета директоров бывшего главы администрации президента России Валентина Юмашева и неисполнительного директора Polyus Gold International Limited Антониоса Антониу. Также в совет директоров были переизбраны президент, председатель правления компании Алексей Корня, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский, управляющие партнеры АФК «Система» Алексей Катков и Всеволод Розанов, независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.
Не вошли в обновленный состав бывший председатель совета директоров МТС Рон Зоммер, который ранее возглавлял совет директоров компании, а также независимые директора Стэнли Миллер и Вольфганг Шюссель. Зоммер войдет в состав создаваемого консультативного совета МТС при президенте компании, который будет давать рекомендации руководству компании от мировых экспертов в сфере информационных технологий, включая цифровую трансформацию, роботизацию, финтех, искусственный интеллект и другие области, а также для быстрого внедрения в МТС последних технологических достижений, говорил ранее представитель оператора.
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Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере в отношении бывшего главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович, передает «РИА Новости». Ранее Петрозаводский городской суд оправдал их и инструктора Павла Ильина.
Апелляционные жалобы на приговор подали потерпевшие и прокуратура Карелии. Ведомство пришло к выводу, что решение суда первой инстанции не соответствует фактическим обстоятельствам дела и вынесено с «нарушениями уголовно-процессуального закона, а также неправильным применением Уголовного кодекса».
В июне 2016 г. 47 воспитанников детского оздоровительного лагеря «Сямозеро» и четыре инструктора на лодках попали в шторм на Сямозере в Карелии. Две лодки перевернулись, погибли 14 детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), и халатности (ст. 293 УК). Бывший директор лагеря «Сямозеро» Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по 9,5 г. колонии. Фельдшера Ирину Щербакову, которая приняла звонок тонувших на Сямозере детей за шутку, приговорили к трем годам колонии-поселения. Инструктор Валерий Круподерщиков был осужден на 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.
Политика
Новости
Турция потребует $1,25 млрд с США в случае срыва поставок американских истребителей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в международный трибунал, если США откажутся от поставок Турции своих истребителей-бомбардировщиков F-35. «Если они предпримут такой неверный шаг, то мы поднимем этот вопрос в международном арбитраже, мы потребуем, чтобы они вернули нам назад уже заплаченные деньги», – заявил он в интервью японской газете Nikkei. Эрдоган напомнил, что Турция уже заплатила США за вооружение $1,25 млрд.
Эрдоган напомнил, что в этой сделке Турция для США является не просто очередным покупателем, а партнером по производству истребителей-бомбардировщиков. По словам главы Турции, в стране производится много деталей для F-35. На саммите G20 Эрдоган должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, напомнил турецкий лидер. «Мы поговорим о поставках американского вооружения и обсудим взаимоотношения двух стран», – добавил он.
По мнению Эрдогана, США юридически не могут ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетныхС-400, так как сделка с Москвой на сумму $2,5 млрд была заключена до принятия закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).
Американские чиновники и представители НАТО неоднократно выступали против покупки Анкарой зенитно-ракетных систем С-400 российского производства. В качестве аргумента они приводили то, что российское вооружение не может быть интегрировано в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, членом которого является Турция. Кроме того, США настаивали, что покупка систем С-400 ставит под угрозу поставки Турции истребителей F-35 и, возможно, приведет к санкциям со стороны США.
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«Алроса» запустила электронную площадку, на которой будет размещать цифровые паспорта бриллиантов: дату и место добычи, данные об огранщике, характеристики цвета и чистоты, рассказал директор Единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев. По его словам, это позволит обезопасить потребителя от нелегальной синтетической продукции и привлечь более молодую аудиторию, для которой важны этические характеристики товара.
Мировое производство синтетических алмазов ювелирного качества составляет до 4 млн карат, из которых 80% (около 3 млн карат) реализуются на рынке нелегально, приводит данные Агуреев: «Из 3 млн карат синтетических алмазов получается 1,5 млн карат бриллиантов. Учитывая средний вес бриллианта в ювелирном изделии, например, обручальном кольце, на рынок попадает 3 млн единиц бриллиантовой продукции с синтетическими камнями, выдаваемыми за натуральные». Агуреев оценивает рынок нелегальной синтетики в 3% выручки рынка натуральных алмазов – $15–16 млрд. Таким образом потери отрасли оцениваются в $0,45 – $0,48 млрд.
«Проблемы возникают, когда синтетические алмазы продают под видом натуральных, обманывая потребителей. Эта ситуация недопустима, так как может подорвать доверие к ювелирным украшениям с бриллиантами в целом и повлиять как на продажи натуральных, так и синтетических бриллиантов», – пояснила «Ведомостям» партнер Bain & Company Ольга Линде.
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о причинах крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года. Из документа следует, что катастрофа произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты. «Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», – говорится в отчете.
Как выяснил МАК, пилоты перед вылетом не включили обогрев датчиков скорости, из-за чего при наборе высоты произошло их обледенение. В итоге экипаж получал заниженные данные о скорости самолета. Чтобы разогнаться, пилоты в условиях плохой видимости начали снижение (при том, что скорость на самом деле была высокой), самолет вошел в пике и врезался в землю.
В заключении МАК отмечается, что пилоты поспешили при подготовке к полету: из-за позднего прибытия воздушного судна они пытались нагнать время. В результате они не проверили, включен ли обогрев датчиков. Также в качестве вероятных факторов, приведших к катастрофе, комитет назвал низкую культуру безопасности полетов в «Саратовских авиалиниях» и неготовность экипажа к аварийной ситуации.
Самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 г. через несколько минут после взлета. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. После этой катастрофы Росавиация провела проверку «Саратовских авиалиний» и выявила ряд существенных нарушений. Авиакомпания с 31 мая прекратила полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта.
В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»
Иннокентий Гаркаликов / Youtube
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Подмосковье, сообщает МЧС
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Иннокентий Гаркаликов / Youtube
На борту лайнера, по предварительным данным, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа
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Иннокентий Гаркаликов / Youtube
Самолет вылетел из «Домодедово» в Орск (Оренбургская область) в 14.21 мск, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта
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Самолет был новым, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Он был произведен менее восьми лет назад и ранее принадлежал авиакомпании «Россия». Фотография с места происшествия: телеканал 360
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Станислав Красильников / ТАСС
Воздушное судно пропало с радаров спустя две минуты после вылета, передают агентства
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Станислав Красильников / ТАСС
Спасатели прибыли на место падения самолета, там обнаружены тела погибших
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Станислав Красильников / ТАСС
К 18.34 мск один из бортовых самописцев был обнаружен на месте крушения. Место проведения поисковой операции оцеплено сотрудниками Росгвардии и МВД
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Рассматриваются все версии случившегося
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Скриншот с сайта flightradar24.com
По данным FlightRadar, самолет на четвертой минуте прекратил набор высоты и начал снижение
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Скриншот с сайта flightradar24.com
Перед тем как потерять связь с системой, самолет за 22 сек. потерял километр высоты
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ТАСС
«Саратовские авиалинии» входят в двадцатку крупнейших авиакомпаний России. Ан-148 разработан в 2000-х гг. украинским «Антоновым», в России собирается по лицензии на Воронежском авиазаводе
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ТАСС
В понедельник, 12 февраля, в Оренбургской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе. На фото: житель Орска держит свечу в аэропорту города
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Госкорпорация ВЭБ.РФ перевела первые авансовые платежи по судостроительным контрактам с судоверфью «Звезда» (контролируется «Роснефтью») на строительство двух нефтяных танкеров класса «Афрамакс». Это следует из сообщения на сайте ВЭБ.РФ.
В апреле первый зампред госкорпорации Николай Цехомский сообщил, что ВЭБ.РФ намерен выделить «Звезде» по 20% от стоимости каждого танкера нового поколения. Общая сумма финансирования, по его словам, составит 12,5 млрд руб. Спуск судов на воду ожидается в 2022 г. Дедвейт танкеров составит около 114 000 т.
Танкеры нового поколения спроектированы для работы на газомоторном топливе (сжиженном природном газе), что существенно уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу: на 100% оксидов серы, на 76% – оксидов азота и на 27% – углекислого газа по сравнению с аналогичными судами, работающими на тяжелом топливе.
Бизнес
Новости
«Роснефть» подала заявку на регистрацию почти 30 товарных знаков со словом «цифровой»
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«Роснефть» 20 июня подала заявку на регистрацию 29 товарных знаков со словом «цифровой», в том числе «цифровой шельф», «цифровой клиент» и «цифровое бурение», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа».
«Роснефть» регистрирует такие товарные знаки «на всякий случай», никаких проектов под эти товарные знаки нет, рассказал «Открытым медиа» сотрудник компании. Компания решила это сделать после того, как права на торговую марку «цифровое месторождение» получила «Газпром нефть».
«Газпром нефть» получила права на товарный знак «цифровое месторождение» в июле прошлого года. Тогда же она зарегистрировала товарные знаки «цифровая нефть» и «цифровая нефтяная компания», а в марте 2019 г. – «цифровой завод». 18 июня «Газпром нефть» подала заявку на регистрацию товарных знаков webneft и «вебнефть».
«Газпром нефть» в апреле 2018 г. сообщила о намерении разработать долгосрочную цифровую стратегию, которая предполагает создание IT-платформы и единой системы цифровых проектов. Годом ранее «Роснефть» приняла стратегию, при которой намерена в ускоренном темпе тиражировать цифровые решения как в добыче и переработке нефти, так и в ритейле.
Политика
Новости
ЦИК не исключил отмену муниципальных выборов в Петербурге
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова не исключила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. В эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» она заявила, что дала поручение предусмотреть такой сценарий: «Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить». Речь идет о многочисленных жалобах при регистрации кандидатов на выборах в муниципальные депутаты – сокрытии фактов выборов и создании искусственных очередей.
Ранее председатель избирательной комиссии города Виктор Миненко заявил, что подготовка к муниципальным выборам идет «в штатном режиме», но в некоторых районах – Гагаринском, Сампсониевском, Сосновском и Звездном избирательных округах – есть нарушения.
Один из руководителей проекта «Объединенные демократы» в Санкт-Петербурге – Андрей Пивоваров рассказывал «Ведомостям», что избиркомы почти прямым текстом говорят, что ЦИК им не указ, указывая на нарушения в округах Черная Речка, где избирком был закрыт в часы работы, и Ржевка, где кандидатов вытолкали силой участники искусственной очереди.
Глава штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шуршев написал вчера, 26 июня, в своем аккаунте в Twitter, что был избит у избиркома округа Екатерингофский: «Телефон разбит, руки и колени в крови. Но жив. К 12 иду в горизборком на рассмотрение жалобы по Екатерингофскому». Также в Twitter он писал о тайном голосовании в Екатерингофском избиркоме и нарушениях в Сампсониевском районе.
После проверки горизбирком подтвердил факты искусственных очередей в избиркомах и назначения тайного голосования в пяти избирательных округах города. Комитет сообщил, что направил информацию о нарушениях в правоохранительные органы.
Муниципальные выборы в Петербурге, как и выборы губернатора, должны пройти в сентябре 2019 г.
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Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Суд также продлил арест его отцу, бывшему советнику гендиректора «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову и двоюродному брату, гендиректору АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову. Все трое будут находиться под стражей до 30 сентября.
Рауфа Арашукова, его отца и двоюродного брата задержали и арестовали в конце января. Бывшему сенатору предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Он вину не признает.
В мае Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора. Поводом стало то, что он не предоставил в срок декларацию о доходах. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на этой неделе назначил нового сенатора вместо Арашукова. Представлять республику в верхней палате парламента будет Крым Казаноков, который в 2016 г. уже занимал эту должность.
Политика
Новости
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках. «Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета», – отметил Зеленский в эфире телеканала «Прямой» (его слова приводит «РИА Новости»).
По словам президента, МИД Украины не предоставил ему информации о ноте, поступившей от России. «Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ», – добавил президент, заметив, что «господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины».
Зеленский выразил недоумение в связи с тем, что министр иностранных дел не посоветовался с ним при отправке ответа. «Министр делает утверждения от Украины, когда это компетенция президента», – подчеркнул Зеленский. «Я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия», – заключил он, предложив Климкину направить «ноту родителям моряков».
Вместе с тем Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. «У нас у всех есть дети, верните детей родителям», – сказал он.
Накануне Москва направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, заявив, что уголовный процесс в отношении украинских моряков продолжается, но Россия готова пойти навстречу. В документе МИД перечислил возможности, которые Киев по российскому законодательству может использовать, чтобы моряки были освобождены. Климкин отверг эти предложения, посчитав, что Москва таким образом пытается заставить Киев признать правомерность судебного преследования украинцев, а косвенно и оккупацию Крыма. Министр в очередной раз потребовал, чтобы Россия немедленно отпустила задержанных.
В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи (24 человека) были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.
Как выглядят задержанные корабли ВМС Украины
Сергей Мальгавко / ТАСС
Три корабля Военно-морских сил Украины, задержанные в территориальных водах России в Черном море, доставлены в порт Керчи. Артиллерийские катера «Никополь» (на первом плане), «Бердянск» (на втором плане) и рейдовый буксир «Яни Капу» (на третьем плане) добрались до порта «своим ходом в сопровождении», рассказал источник «Интерфакса»
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Алексей Мальгавко / РИА Новости
Суда не имеют видимых повреждений, рассказал собеседник Reuters. По его словам, около кораблей он заметил людей в форме, похожей на военно-морскую
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Сергей Мальгавко / ТАСС
Три украинских корабля были задержаны в воскресенье, 25 ноября, российскими пограничниками в Черном море. Как сообщила пресс-служба ВМС Украины, они вышли из порта Одессы и направились в порт Мариуполь Азовского моря, но российские корабли предприняли «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир
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Пресс-служба ФСБ России в Крыму / ТАСС
По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, украинские корабли незаконно пересекли российскую границу, так как заявки на проход кораблей Украиной поданы не были
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Pavel Rebrov / REUTERS
Около полудня воскресенья проход судов через Керченский пролив был закрыт — под аркой Крымского моста выставили судно. Также Россия направила к мосту штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ка-52 ВКС России
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Pavel Rebrov / REUTERS
В течение воскресенья судьба украинских катеров и буксира была неясна. Вечером украинская сторона заявила об обстреле и задержании своих кораблей российскими пограничниками. По данным украинской стороны, пострадали шестеро военнослужащих. В ФСБ подтвердили применение оружия и сообщили об оказании медицинской помощи трем раненым украинским военным
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Pavel Rebrov / REUTERS
По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. Движение гражданских судов по Керченскому проливу было открыто лишь в понедельник утром
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Облигации автодилера «Рольф» в ходе торгов на Московской бирже в четверг подешевели более чем на 15% на новостях о возбуждении уголовного дела в отношении основателя компании. Их доходность к погашению при этом выросла до 16,98%.
В 16.14 мск одна биржевая облигация «Рольфа» стоила 880 руб., потеряв в цене 15,34% (номинал равен 1000 руб.). Минимальная отметка, до которой опускалась цена облигаций автодилера 27 июня, составила 864,6 руб. До появления новостей о следственных мероприятиях в «Рольфе» облигации стоили 1039,9 руб.
Ранее в четверг стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Он подозревается в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и экс-директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.
В офисах автодилера в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ проверяли компьютеры и изымали документы. В компании говорили, что не понимают причин происходящего. Сам Петров заявил «Ведомостям», что предполагает попытку рейдерского захвата компании. Сейчас он и его семья находятся за границей и возвращаться не планируют.
«Рольф» является крупнейшим автодилером в России и принадлежит семье Петровых. Сергей Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 гг. Журнал Forbes оценивает его состояние в $900 млн.