Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: Заоблачный «Гагарин»

Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова

После строительства «Гагарина» аэропортовые сборы в регионе выросли в несколько раз

«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования. А последний рейс Rusline в Саратов, судя по сайту перевозчика, назначен на 13 сентября. В то же время эти авиакомпании продают билеты на рейсы в другие города на несколько месяцев вперед.

До 20 августа работает старый аэропорт «Центральный», принимает рейсы «Аэрофлота», S7, Pegas Fly, Nordwind Airlines и Rusline. С 18 августа заработал новый аэропорт «Гагарин», он принял первый – тестовый – пассажирский рейс. «Гагарин» построен с нуля холдингом «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Первым на новую взлетную полосу сел Boeing 737 авиакомпании «Победа», первый регулярный рейс в «Гагарин» также выполнит «Победа» – 20 августа.

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Комментарии
yinxiong
02:20 20.08.2019
Аналогичная ситуация с аэропортом города Новый Уренгой. После прихода Реновы разогнали работавший персонал, снизив в 2 раза зарплаты. Подняли стоимость обслуживания.. в итоге сейчас билеты от 11 000 р в одном направлении, хотя в соседние аэропорты от 6,5-7 тыс. Зачем нам такая реновация, мы неплохо и в старый аэропорт летали.
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