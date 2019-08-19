Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
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«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования. А последний рейс Rusline в Саратов, судя по сайту перевозчика, назначен на 13 сентября. В то же время эти авиакомпании продают билеты на рейсы в другие города на несколько месяцев вперед.
До 20 августа работает старый аэропорт «Центральный», принимает рейсы «Аэрофлота», S7, Pegas Fly, Nordwind Airlines и Rusline. С 18 августа заработал новый аэропорт «Гагарин», он принял первый – тестовый – пассажирский рейс. «Гагарин» построен с нуля холдингом «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Первым на новую взлетную полосу сел Boeing 737 авиакомпании «Победа», первый регулярный рейс в «Гагарин» также выполнит «Победа» – 20 августа.
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