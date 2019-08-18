Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

В «Гагарин» прилетел самолет «Победы» с Вексельбергом и чиновниками на борту

Среди пассажиров рейса были миллиардер Виктор Вексельберг, руководитель Росавиации Александр Нерадько и председатель Госдумы Вячеслав Володин (на фото справа налево) Андрей Гордеев / Ведомости

В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей». На борту самолета, который вылетел утром из бизнес-терминала аэропорта «Внуково», находился владелец холдинга «Аэропорты регионов» миллиардер Виктор Вексельберг. Его компания построила новый аэропорт. Также на борту были председатель Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, чиновники Министерства транспорта, Росавиации и сотрудники Госкорпорации по организации воздушного движения.

Рейс выполняла авиакомпания «Победа». Ее гендиректор Андрей Калмыков летел в качестве бортпроводника – у него есть соответствующая лицензия. Первый регулярный пассажирский рейс в «Гагарин» также выполнит «Победа» 20 августа.

Калмыков несколько раз в месяц работает бортпроводником на рейсах «Победы», рассказала представитель авиакомпании. После таких полетов он придумывает, как оптимизировать работу экипажа. Например, гендиректор придумал зашить карманы на креслах, чтобы там не оставляли мусор, а также приклеить инструкции по безопасности к столикам, чтобы их не воровали.

Все пассажиры сегодняшнего рейса летели экономклассом, поскольку в самолетах лоукостера не предусмотрены места бизнес-класса. Все лайнеры «Победы» имеют моноклассовую конфигурацию. Кроме того, спинки кресел не откидываются, а расстояние между сиденьями – минимальное для самолетов Boeing 737-800, которые использует авиакомпания.

Вексельберг и Володин в экономклассе «Победы»

Вексельберг рассказал журналистам, что первый раз летел «Победой», но экономклассом летал много раз. На вопрос об удобстве он ответил: «Как видите, нормально». Миллиардер, а также гендиректор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский, Вячеслав Володин и руководитель Росавиации Александр Нерадько сидели в ряду с увеличенным пространством для ног. Это единственный дополнительный комфорт, доступный в самолетах «Победы».

Экономклассом Вексельберг летал не так давно – в декабре 2017 г., тестовым рейсом в ростовский аэропорт «Платов». Тогда рейс выполняла авиакомпания «Азимут». Как и «Гагарин», новый аэропорт Ростова-на-Дону был построен холдингом «Аэропорты регионов». Это единственные два аэропорта, построенные в России с нуля.

Строительство «Гагарина» началось в 2017 г. Холдинг Вексельберга вложил в него 8,2 млрд руб. Новый аэропорт расположен в 20 км от Саратова. После его открытия старый аэропорт «Центральный» будет закрыт. Вексельберг заявил, что ожидает с открытием «Гагарина» всплеска пассажиропотока, в том числе благодаря приходу «Победы». «Лоукостеры доминируют в Европе», – отметил миллиардер.

«Гагарин» рассчитан на прием 1 млн пассажиров в год, этой цифры гендиректор «Аэропортов регионов» Чудновский рассчитывает достичь в 2021 г. Старый аэропорт Саратова в 2018 г. принял только 426 000 человек.

Кроме того, «Гагарин» не имеет ограничений по длине взлетно-посадочной полосы и сможет принимать среднемагистральные лайнеры, напомнил Чудновский. У «Центрального» длина полосы составляет 2,2 км, что позволяет принимать только региональные самолеты, самый крупный из которых – Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», рассчитанный на 89 пассажиров. Поэтому «Победа» не могла летать в старый аэропорт – ее суда вмещают 189 человек.

Как выглядит новый аэропорт Саратова