Газпромбанк нашел покупателя на 49% в одном из крупнейших угольных проектов
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Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна (одного из основателей телекомоператора Yota, в настоящее время принадлежит «Мегафону») подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении у Газпромбанка 49% в одном из крупнейших в России угольных проектов – Эльге (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля). Еще 51% в этом проекте принадлежит «Мечелу» Игоря Зюзина. Эльга – ключевой инвестпроект «Мечела», однако компания закредитована: ее долг – 411 млрд руб., долговая нагрузка превышает 6 EBITDA.
«Ведомости» ознакомились с ходатайством, его подлинность подтвердили представитель «А-Проперти», а также собеседник, близкий к Газпромбанку. Представитель ФАС заявил, что такое ходатайство есть в службе.
Банк намерен продать свою долю в крупнейшем инвестпроекте «Мечела», подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к кредитной организации.
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