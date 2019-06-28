Собрание акционеров «Мечела» утвердило рост дивидендов

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Песков рассказал об отношении Путина к либеральным идеям

Президент Владимир Путин по собственным взглядам близок к идеям либерализма, однако он не поддерживает их агрессивное навязывание в мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так Песков прокомментировал интервью Путина газете Financial Times (FT), в котором президент утверждает, что либеральная идея изжила себя и не должна больше доминировать. «Путин далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах», – уточнил Песков, добавив, что чаще всего проблема заключается не в самих либеральных идеях, а в том, что они становятся «агрессивно доминирующими» и их нередко начинают «принудительно вменять в идеологию другим».

Песков обратил внимание журналистов на то, что в интервью FT Путин говорил о проблеме дискредитации этих идей. Президент критиковал в основном «идею навязывания всего нетрадиционного во всех областях, причем именно навязывание даже тем, кто это не принимает в силу культурных, религиозных или иных особенностей», пояснил Песков.

Песков также прокомментировал слова председателя Евросовета Дональда Туска, не согласившегося с высказыванием Путина. В частности, Туск назвал устаревшими не либеральные идеи, а авторитаризм, культ личности и власть олигархов. «Мы полностью согласимся с Туском в том плане, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили», – добавил Песков.

В декабре 2016 г. Песков в интервью телеканалу «Мир» заявил, что Путин по натуре абсолютный либерал, а не консерватор. По его словам, «некоторые недруги» внутри страну думают, что президент – «консерватор и государственник, которому чуждо слово "свобода". "Но Путин абсолютный либерал по своей натуре, и гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя "оппозицией", – утверждал Песков. Он также говорил, что российский лидер либерален в экономических подходах, социальной политике и других областях.