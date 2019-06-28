Собрание акционеров «Мечела» утвердило рост дивидендов
Акционеры «Мечела» утвердили выплату дивидендов по привилегированным акциям на сумму 2,53 млрд руб. – это на 9% больше, чем в прошлом году. В 2017 г. суммарно на дивиденды компания направила 2,311 млрд руб. По обыкновенным акциям компания не выплачивает дивиденды с 2013 г. Сегодня, 28 июня, в Москве проходит годовое собрание акционеров компании.
«Мечел» выплачивает дивиденды из чистой прибыли. В 2018 г. прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 12,6 млрд руб. – таким образом, компания направила на дивиденды 20% чистой прибыли.
Акционеры избрали совет директоров в прежнем составе. В него вошли Игорь Зюзин (основной акционер компании), Олег Коржов (генеральный директор «Мечела»), Георгий Петров (советник президента Торгово-промышленной палаты России по международным вопросам), Юрий Малышев (директор Государственного геологического музея им. Вернадского), Тигран Хачатуров (руководитель по управлению реструктурируемыми активами Газпромбанка), Александр Коцкий (член совета директоров Ванинского морского торгового порта), Александр Орищин , Александр Шохин (президент Российского союза промышленников и предпринимателей), Виктор Тригубко (старший вице-президент «Мечела» по взаимодействию с государственными органами).