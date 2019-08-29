«Транснефть»: загрязненная нефть может дорого обойтись компании

Bela Szandelszky / AP Photo

«Транснефть» еще не получила ни от какой из нефтяных компаний заявлений о возмещении потерь из-за загрязнения трубопровода «Дружба» хлорорганическими соединениями, говорится в отчете по МСФО госкомпании.

Претензии или требования [должны подаваться] в соответствии с договорами с грузоотправителями об оказании услуг по транспортировке нефти на 2019 г., пишет «Транснефть», пока такие претензии отсутствуют.

Каковы будут потери из-за того, что 19 апреля в трубопроводе «Дружба» обнаружилось запредельное содержание дихлорэтана, «Транснефть» оценить не может: необходимо, объясняет компания, установить значительные факторы и обстоятельства в связи с урегулированием инцидента, так что величина компенсации сейчас не может быть оценена с достаточной степенью надежности. «Транснефть» опасается, что сумма обязательств может оказать существенное влияние на ее финансы.

24 июля совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций нефтяным компаниям за избыток хлорорганики в трубопроводе «Дружба»: за баррель грязной нефти она заплатит максимум $15.

19 апреля «Белнефтехим» заявил, что на Мозырский НПЗ в Белоруссии по трубопроводу «Дружба» начала поступать нефть с высоким содержанием дихлорэтана. После этого Польша, Белоруссия и другие страны прекратили прокачку сырья. По данным ЦДУ ТЭК (их приводил «Интерфакс»), прокачка по «Дружбе» в апреле была 3,9 млн т, а в мае снизилась до 443 000 т. К концу мая был частично восстановлен южный маршрут трубопровода – на Венгрию, Чехию и Словакию.

Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, говорил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла гораздо большую цифру – 5 млн т нефти.

Если исходить из оценки российской компании, «Транснефть» выплатит нефтяникам до $330 млн, белорусской компании – до $550 млн. По данным ЦДУ ТЭК (их приводит «Интерфакс»), в апреле крупнейшим отправителем нефти в системе «Транснефти» была «Роснефть» – 78% всей прокачки. Если такой же была ее доля в прокачке по «Дружбе», то компенсация «Роснефти» может составить до $257 млн.

Но даже если госкомпании придется заплатить $550 млн (или 36,7 млрд руб. по текущему курсу), это не должно сильно сказаться на возможности компании выплачивать дивиденды – на счетах «Транснефти» на конец июня было 143,7 млрд руб. ($2,2 млрд).

«В случае выставления «Роснефти» претензий со стороны контрагентов они будут переадресованы «Транснефти», – предупредил в прошлый четверг вице-президент по коммерции и логистике Отабек Каримов. – Представители «Транснефти» заверяли нас, что все убытки, понесенные в результате инцидента с грязной нефтью, будут компенсированы».