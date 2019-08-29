Бизнес / Транспорт

Минпромторг готов смягчить требования к локализации электромобилей для доступа к госзакупкам

Об этом министерство попросили автопроизводители

Минпромторг хочет выделить машины на электрической тяге в отдельные категории автотранспорта: электробусы, электромобили и легкие коммерческие электромобили. А также сделать более мягкими, нежели для обычных машин, требования к локализации, открывающие доступ к госзакупкам. Проект постановления правительства с новыми правилами Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru.

Электробусы в России производят группа «Камаз», группа ГАЗ и «Волгабас». Легковые и легкие коммерческие электромобили пока не выпускаются. Но до конца года при поддержке Минпромторга может быть организовано серийное производство компактных электромобилей «Зетта», говорил в августе министр Денис Мантуров в интервью «Авто Mail.ru».

С 2019 г. к госзакупкам допускаются автомобили, набравшие определенное количество баллов в зависимости от локализации. Например, автобусы с 1 января 2021 г. должны набрать не менее 2900 баллов, с 1 января 2023 г. – не менее 4300, с 1 января 2025 г. – не менее 5600. Для электробусов, по мнению Минпромторга, минимальный балл должен быть существенно меньше: 1900, 2400 и 3000 соответственно. Так же министерство предлагает поступить и с другими машинами на электрической тяге.

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