Kaz Minerals раскрыл параметры развития Баимского месторождения меди на Чукотке

KAZ Minerals

При развитии проекта Баимского месторождения меди с запасами 9,5 млн т на Чукотке, которое Kaz Minerals купил год назад у Романа Абармовича и Александра Абрамова, будут использоваться беспилотные самосвалы и автоматизированные фабрики с центром управления в Москве, рассказал председатель совета директоров Kaz Minerals Олег Новачук на Восточном экономическом форуме на сессии о добыче твердых полезных ископаемых.

«На проекте в Чукотке планируем использовать 80 беспилотных самосвалов на 300 т каждый, а также рассчитываем построить две фабрики по 35 млн т руды каждая по технологии прямого флотирования. При этом центр управления будет находиться в Москве», – рассказал Новачук.

По его словам, компания уже завершила модернизацию двух своих предприятий в Казахстане. «Если раньше они производили по 40 млн т руды в год и на них работало 55 000 человек, то теперь они производят 75 млн т руды, а работает на них 5 000 человек», – пообещал Новачук. Он отметил, что при развитии Баимского месторождения остро встает вопрос инфраструктуры. «Нам также очень важно прозрачное понимание, какие разрешения новый игрок на российском рынке должен получить для начала строительства». Он обратился к министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину: «В некоторых странах на сайте минприроды висит хотя бы список документов, которые надо предоставить для начала строительства».

Kaz Minerals объявил о покупке за $900 млн медно-золотого Баимского месторождения в августе 2018 г.. Оно расположено на Чукотке, запасы – 9,5 млн т меди и 16,5 млн унций золота. Здесь предполагается добывать руду и производить концентрат – 250 000 т меди и 400 000 унций золота (все в пересчете на металл) ежегодно.

Капитальные затраты в развитие Баимской площади Kaz Minerals оценивал в $5,5 млрд в течение восьми лет.