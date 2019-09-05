Сечин объявил о планах построить СПГ-завод на Дальнем Востоке

В проекте будут участвовать «Роснефть», ExxonMobil, а также индийская ONGC и японская Sodeco

Евгений Разумный / Ведомости

Участники нефтегазового проекта «Сахалин-1» построят завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Де-Кастри в Хабаровском крае, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на круглом столе с представителями японского бизнеса на Восточном экономическом форуме. Его слова приводятся в сообщении «Роснефти».

«В этом году акционеры решили строить собственный завод СПГ мощностью 6,2 млн т в Де-Кастри. Благодаря географической близости двух стран его продукция будет востребована и в Японии», – сказал Сечин.

Таким образом, «Роснефть» может стать третьим производителем СПГ в России. Сжиженный природный газ в России производят две компании: «Газпром» (подконтрольный ему «Сахалин-2» в 2018 г. произвел 11,4 млн т) и «Новатэк». Завод последней – «Ямал СПГ» – заработал на полную мощность в конце 2018 г. (16,5 млн т в год).

В «Сахалине-1», реализованном по соглашению о разделе продукции (СРП), участвуют американская ExxonMobil (оператор с долей 30%), «Роснефть» (20%), японская Sodeco – 30% и индийская ONGC – 20%. В сообщении российской компании упоминается, что на круглом столе был председатель совета директоров Sodeco Масанори Тойошима. На каких условиях компании будут участвовать в СПГ-проекте, Сечин не уточнил.

«Роснефть» и ExxonMobil давно обсуждали строительство СПГ-завода на Дальнем Востоке. В феврале 2013 г. они заключили меморандум о взаимопонимании, в котором закрепили намерение оценить целесообразность проекта. Стороны рассматривали два места для строительства: Ильинское на юге Сахалина или порт Де-Кастри. Изначально речь шла о строительстве завода на 5 млн т СПГ в год. Его стоимость оценивалась в $8 млрд. Но после доработки проекта стало известно, что стороны рассматривают проект мощностью 6,2 млн т в год за $15,3 млрд. Позже его цена была снижена до $9,8 млрд.

Осенью 2018 г. Reuters со ссылкой на источники сообщил, что «Роснефть» и ExxonMobil могут построить СПГ-завод вместе с другими участниками консорциума «Сахалин-1». Расширение числа участников проекта позволит разделить затраты на проект, поясняло агентство. Источник РБК, близкий к одному из акционеров проекта, подтвердил, что строительство СПГ-завода уже давно обсуждается только в рамках проекта «Сахалин-1». Доли участников проекта могут остаться прежними, добавил он.

В марте вице-президент ExxonNeftegaz («дочка» ExxonMobil, оператор «Сахалин-1») Александр Попов сообщил, что консорциум может запустить стадию предварительного проектирования (FEED) СПГ-завода в этом году. «Обычно [от этой стадии] до запуска завода это занимает 6–7 лет», – уточнял он.