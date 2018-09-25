Статья опубликована в № 4661 от 26.09.2018 под заголовком: СПГ из России нужны льготы
Мировой рынок сжиженного природного газа ждет жесткая конкуренция
Чтобы не проиграть в ней, российским производителям понадобятся налоговые льготы
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СПГ из России нужны льготы
Евгений Разумный / Ведомости
Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) до 2030 г. будет расти как минимум на 4% в год, заявил во вторник председатель Shell в России Седерик Кремерс. В 2017 г. спрос составил примерно 293 млн т.
Пока существующих СПГ-мощностей недостаточно для удовлетворения текущего спроса, отмечает он. Но с начала века производство СПГ уже выросло в 3 раза, а количество стран – импортеров СПГ увеличилось в 4 раза, подчеркнул Кремерс.
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