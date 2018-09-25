Total увеличила долю в «Новатэке»

Теперь у нее 19,4% – это предельный уровень по акционерному соглашению

Total на прошлой неделе увеличила свою долю в «Новатэке» до 19,4% Максим Стулов / Ведомости

Французская Total на прошлой неделе увеличила свою долю в «Новатэке» до 19,4%, сообщил сегодня ее руководитель Патрик Пуянне. Его цитирует «Интерфакс». Это предельный уровень по соглашению, которое было заключено между акционерами «Новатэка» в 2011 г.

По данным на конец августа, Total принадлежало 18,9% российской газовой компании. Другие крупные акционеры – Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), «Газпром», free float – 27%. Капитализация на Московской бирже – 3,35 трлн руб. В начале сентября «Новатэк» временно опережал по стоимости «Газпром» (сейчас – 3,8 трлн руб.).

По словам Пуянне, Total потратила на покупку акций $6,8 млрд, а теперь этот пакет стоит $9,6 млрд. «С точки зрения создания стоимости <...> я знаю, что люди считают, что есть риск «на Россию», но Total смогла почти 10 лет назад идентифицировать одного из быстрорастущих игроков», – сказал он.

Total купила акции «Новатэка» в 2011 г. Она также стала акционером СПГ-проекта компании – «Ямал СПГ», который был запущен в прошлом году. Завод (работают две линии из четырех) производит 11 млн т СПГ в год. Total также войдет во второй проект «Новатэка» по производству сжиженного природного газа – «Арктик СПГ-2». Мощность его трех линий составит 19,8 млн т, строительство может начаться в 2019 г., а производство – в 2022–2023 гг.

«Новатэк» намерен увеличить долю производства СПГ до 56 млн т в год к 2030 г., сказал во вторник Пуянне. Спрос на СПГ в мире будет расти на 5% в год до 2030 г., прогнозирует Total. В 2017 г. спрос составил 293 млн т.

В мае Пуянне попросил президента Владимира Путина изучить возможность в будущем разрешить совместному предприятию «Новатэка» и Total («Тернефтегаз») экспортировать газ. «Мы создали с «Новатэком» совместное предприятие по производству газа, который мы продаем на российском внутреннем рынке через газопроводы. У нас есть клиенты в странах Европы, которые сейчас не получают поставок от «Газпрома». Я хотел бы предложить вам, господин президент, провести смелую реформу. Можем ли мы надеяться, что когда-нибудь в будущем вы разрешите нам, нашему СП «Новатэка» и Total, через газопроводы продавать этот газ нашим клиентам в Европе?» – говорил он Путину. По его словам, благодаря либерализации поставок позиция российского газа на европейском рынке укрепится.

Путин ответил ему, что и сейчас можно продавать газ из России в Европу через «Газпром экспорт». Однако, по словам президента, «рано или поздно это [либерализация] будет сделано».

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