«Новатэк» поставил первую партию СПГ в Латинскую Америку

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«Новатэк» впервые поставил партию СПГ собственного производства в Латинскую Америку, сообщила компания. Газ был доставлен компании Petrobras на регазификационный терминал Баия в Бразилии.
По словам председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (его слова приводятся в сообщении «Новатэка»), маркетинговая стратегия компании предусматривает расширение географии поставок и диверсификацию потребителей. «Мы впервые доставили СПГ собственного производства на рынок Латинской Америки, и это является подтверждением эффективности нашей логистической модели и уникального географического расположения проекта "Ямал СПГ", что позволяет нам осуществлять конкурентоспособные поставки СПГ практически в любую точку земного шара», – заявил Михельсон.
«Ямал СПГ» – первый частный завод по производству СПГ в России, строящийся на базе Южно-Тамбейского месторождения. Предполагалось, что у него будет три очереди общей мощностью 16,5 млн т СПГ в год по 5,5 млн т каждая. Первая была запущена в декабре 2017 г., в августе 2018 г. – вторая, запуск третьей планируется до конца этого года, четвертой – в 2019 г. О строительстве последней, мощностью до 1 млн т в год, компания сообщила в сентябре 2017 г.
50,1% акций «Ямал СПГ» принадлежит «Новатэку», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% у китайского Фонда Шелкового пути.
Политика
Новости
Минобороны после крушения Ил-20 поставит Сирии комплекс С-300
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Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300 в течение двух недель. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам министра, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы.
«С-300 способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей», — заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».
Министр напомнил, что в 2013 г. Россия по просьбе Израиля отказалась поставить Сирии зенитно-ракетные системы С-300.
Решение о передаче Сирии С-300 стало ответной мерой России на крушение Ил-20 в небе над Средизнемным морем. Российский самолет-разведчик, на борту которого находились 15 членов экипажа, был по ошибке сбит системой С-200 ПВО Сирии 17 сентября. В Минобороны России заявили, что под удар его подставили израильские истребители. В свою очередь Израиль ранее обвинил в произошедшем правительственные силы Сирии.
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Застройщики должны будут раскрывать сведения о своем бенефициаре в проектной декларации со 2 октября текущего года. Соответствующие изменения Минстрой внес в форму проектной декларации, утвержденную в декабре 2016 г. Приказ Минстроя об изменениях опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, сведения о своем бенефициарном владельце застройщик должен будет указать при направлении проектной декларации в орган контроля за долевым строительством, чтобы получить заключения о соответствии и приступить к строительству жилого дома. В специальной главе декларации компании должны будут назвать физических лиц (фамилии имена, отчества ИНН и СНИЛС), которые косвенно (через подконтрольных им лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться 5% и более процентами голосов, приходящиеся на голосующие акции (доли), составляющие основной капитал застройщика.
Кроме того, со 2 октября в проектной декларации необходимо будет указывать сведения об уполномоченном банке, в котором у застройщика открыт расчетный счет (специальный счет) с указанием его реквизитов и о форме привлечения денежных средств дольщиков.
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Стоимость нефти марки Brent поднялась до максимума с ноября 2014 г. из-за опасений дефицита предложения после санкций США против Ирана. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на 11.57 мск на торгах на Лондонской бирже увеличилась на 2,44% и достигла $80,67 за баррель. В последний раз нефть марки Brent стоил так дорого в ноябре 2014 г., тогда за баррель этого сорта давали $80,60.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на 11.57 мск поднялась на 2,13% до $72,29 за баррель.
В воскресенье, 23 сентября, участники соглашения ОПЕК+ провели саммит в Алжире. Они приняли решение не повышать нефтедобычу.
Договоренности об ограничении нефтедобычи действуют с начала 2017 г. В соглашении принимают участие как страны ОПЕК, так и не входящие в альянс страны. Из-за этого сделка получила название ОПЕК+. Ключевую роль в соглашении играют Россия (не входит в ОПЕК) и Саудовская Аравия (член ОПЕК). Эти две страны суммарно производят около 21 млн баррелей в сутки, что составляет одну пятую мирового предложения нефти.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
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Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
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Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
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Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
5/14
Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
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MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
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Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
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DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
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Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
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Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
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Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
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Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
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Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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С начала года банки выдали льготных ипотечных кредитов по ставке 6% на 2 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову.
Всего, по словам Голиковой, на начало сентября было выдано 868 льготных ипотечных кредитов. Она также отметила, что в бюджете на 2018 г. на льготную ипотеку заложено 5,9 млрд руб. и «пока нет необходимости дополнительного финансирования». В 2019 г. эта цифра увеличится до 9,2 млрд руб., а к 2020 г. – до 11,5 млрд руб.
Решение о возможном продлении программы будет принято после анализа ее эффективности – будет проводиться оценка влияния мер на определяющие показатели. «А определяющими здесь являются увеличение суммарного коэффициента рождаемости, достижение естественного прироста населения», – сказала вице-премьер в интервью «РИА Новости».
Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 г. объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6%. Она была запущена почти год назад – в ноябре 2017 г. о программе объявил президент. Программа действует для семей, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается второй или третий ребенок. Утвержденный правительством РФ лимит бюджетных средств на выдачу кредитов составил 600 млрд руб.
Ранее госкомпания «Дом.рф» сообщила, что за 8 месяцев текущего года в России всего было выдано до 920 000 ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб. Это в 1,5 раза больше, чем за 8 месяцев 2017 г. в количественном выражении и в 1,65 раза – в денежном. В июле средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки достигла 9,09%.
Политика
Новости
Орлова признала поражение на выборах губернатора Владимирской области
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Губернатор Владимирской области Светлана Орлова признала результаты второго тура выборов губернатора региона, в котором она поиграла кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. «Выбор народа. Выборы состоялись. Они так приняли решение», – сказала Орлова радиостанции «Говорит Москва». От дальнейших комментариев она отказалась.
По итогам обработки 100% бюллетеней во втором туре одержал победу кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набрал 57,03% – это 247 630 голосов. Кандидат от «Единой России» и действующий руководитель региона Орлова получила 37,46% (162 639).
Светлана Орлова руководила Владимирской областью с 2013 г., до этого почти 10 лет была заместителем председателя Совета Федерации. В минувшее воскресенье она стала вторым действующим губернатором и кандидатом от «Единой России», который проиграл выборы. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил действующего губернатора Вячеслава Шпорта. Выборы также должны были пройти в Хакасии, но глава республики Виктор Зимин отказался от участия во втором туре, объяснив это тем, что он не хочет допустить раскола в регионе. Выборы перенесли на 7 октября.
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На президентских выборах на Мальдивах действующий лидер Абдула Ямин проиграл кандидату от оппозиции Ибрагиму Мохамеду Солиху, передает AP. По данным издания Mihaaru, по итогам подсчета 100% протоколов за Солиха проголосовали 58,4% избирателей (134 146 голосов), за Ямина – 41,6% (95 623 голоса). Явка на выборах составила 89,2%.
Как отмечает AP, победа была неожиданной. Оппозиция опасалась, что власти сфальсифицируют результаты выборов. Однако, как пишет местное издание The Edition, правительство впервые признало победу оппозиционного кандидата. «Солих полностью отличается от Ямина... Ямин – диктатор и жестокий человек. Солих – очень мягкий человек, который прислушивается ко всем», – заявил AP 39-летний владелец IT-бизнеса Ахамед Фиазал. Солих, комментируя победу, назвал результаты выборов «моментом счастья, надеждой», однако он усомнился в прозрачности избирательного процесса.
Солих шел на выборы как кандидат от Мальдивской демократической партии, Ямин был кандидатом от Прогрессивной партии Мальдив. Ямин возглавил республику в ноябре 2013 г. Предыдущие президентские выборы несколько раз переносились. Всего было три тура голосования. Результаты первых двух туров (Ямин занимал вторые места) были признаны недействительными. По итогам третьего тура, который прошел 16 ноября 2013 г., Ямин набрал более 51% голосов избирателей. На следующий день состоялась церемония инаугурации. 28 сентября 2015 г. на Ямина было совершено покушение, однако тогда президент не пострадал. Спустя месяц по подозрению в покушении на жизнь Ямина был арестован вице-президент Мальдив Ахмед Адиб.
В феврале этого года Ямин объявил в стране чрезвычайное положение. Такое решение президент принял в связи с тем, что Верховный суд Мальдив постановил освободить девять осужденных, среди них бывший президент республики Мохаммед Нашид. Обвинения против них суд признал политически мотивированными.
До того как Ямин стал президентом Мальдив, страной руководил Мохамед Нашид. В 2008 г. он стал первым демократически избранным президентом республики. На посту главы государства он сменил Момуна Абдула Гаюма, который 30 лет возглавлял страну. Нашид был свергнут в 2012 г. за активную критику деятельности Гаюма. В марте 2015 г. Нашида признали виновным в террористической деятельности.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Ian Langsdon / REUTERS
20 марта 2018 г. экс-президента Франции Николя Саркози задержали в Нантере по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщили Le Monde, Mediapart и Reuters со ссылкой на источники. Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн
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Ahn Young-joon / AP
В февраля 2018 г. суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Чой Сун Силь к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн. Она была признана виновной в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и разглашении гостайны
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Paulo Whitaker / REUTERS
В июле 2017 г. бывшего президента Бразилии, 71-летнего Луиса Инасиу Лулу да Силву, федеральный суд Куритибы приговорил к девяти с половиной годам тюрьмы. Экс-президента страны признали виновным в «пассивной коррупции и отмывании денег», а также в получении взятки в $1,2 млн
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Claudio Santisteban / Zuma / TASS
В Аргентине идет судебный процесс над экс-президентом страны Кристиной Фернандес де Киршнер. Ее обвиняют в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, причастности к махинациям в центробанке Аргентины, незаконном обогащении и коррупции
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Mary Altaffer / AP
В феврале 2018 г. Перу официально запросило у США экстрадиции бывшего президента страны Алехандро Толедо. Власти Перу просили США выдать Толедо еще в начале 2017 г. В феврале 2017 г. суд в Перу выдал ордер на арест Толедо. Его подозревают в получении взяток на сумму $20 млн от бразильской строительной компании. В коррупции по этому же делу подозревают и нынешнего президента Перу Пабло Кучински
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Ben Curtis / AP
В мае 2012 г. специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил бывшего президента Либерии, 64-летнего Чарльза Тейлора, к 50 годам тюремного заключения. Бывший диктатор, находившийся у власти с 1997 по 2003 г., признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в подстрекательстве и причастности к пыткам, убийствам и изнасилованиям
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Chen Cheng / Imago / TASS
В преступлениях против человечности обвинялся действующий президент Кении Ухуру Кениата. Прокуроры Международного уголовного суда подозревали его в преступлениях против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007-2008 гг., однако суд признал его невиновным. В марте 2017 г. Кениату переизбрали президентом Кении на второй срок
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Максим Стулов / Ведомости
На Украине в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича расследуют дело о госизмене и пособничестве российским властям
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Fritz Reiss / AP
В 2011 г. суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака (1995-2007 гг.) к двум годам тюрьмы условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в то время, когда он занимал пост мэра Парижа. Ширака признали виновным в злоупотреблении доверием и полномочиями, растрате общественных средств
9/16
Uriel Sinai / AP
В марте 2011 г. окружной суд Тель-Авива признал бывшего президента Израиля Моше Кацава (2000-2007 гг). виновным в непристойном поведении, сексуальных домогательствах и изнасиловании подчиненной, а также в попытках воспрепятствовать правосудию. Суд приговорил его к семи годам тюрьмы
10/16
REUTERS
В марте 2017 г. отстраненный от власти в 2011 г. бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу после шести лет тюрьмы. После «арабской весны» он был осужден за коррупцию и растрату 125 млн египетских фунтов ($16 млн)
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Eraldo Peres / AP
Президентом Египта после Мубарака стал Мухаммед Мурси. Однако у власти он был недолго. Прокуратура Каира обвинила его в беспорядках, из-за которых власти лишился Мубарак, и в шпионаже в пользу Катара. Суд приговорил Мурси к пожизненному заключению
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REUTERS
Фидель Кастро был приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в попытке свержения возглавлявшего Кубу диктатора Фульгенико Батисты. В 1955 г. переизбранный на новый срок Батиста амнистировал осужденного. В 1959 г. Кастро возглавил страну после революции
13/16
Faleh Kheiber /REUTERS
Саддама Хусейна свергли с поста президента Ирака после военного вторжения США. Суд признал его виновным в массовом убийстве в 1982 г. жителей одной из иракских деревень. Хусейна приговорили к смертной казни. В декабре 2006 г. приговор был приведен в исполнение
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Д. Гришкин / Ведомости
В 2014 г. прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту Михаилу Саакашвили заочные обвинения в растрате бюджетных средств на личные нужды и превышении полномочий во время разгона протестов в ноябре 2007 г. Власти Грузии уже несколько лет безуспешно пытаются объявить Саакашвили в международный розыск по линии Интерпола
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Michael Kooren / REUTERS
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела более 25 лет провел в тюрьме. Его приговорили к пожизненному заключению в 1964 г. за участие в заговоре с целью совершения госпереворота. 17 из 27 лет заключения Мандела провел в одиночной камере
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Канадская золотодобывающая компания Barrick Gold объявила о покупке зарегистрированной в Лондоне Randgold Resources (работает в основном в Мали). Стоимость сделки составит $6,04 млрд. В результате объединения двух компаний появится крупнейшая в мире золотодобывающая компания по себестоимости производства золота. Об этом говорится в совместном заявленииBarrick Gold и Randgold Resources. Капитализация объединенной компании составит около $18,3 млрд. Она продолжит работать под брендом Barrick Gold.
Акционеры Randgold в ходе сделки получат по 6,128 акции новой компании за каждую принадлежащую им акцию Randgold. Такое решение было принято с учетом средневзвешенных котировок акций Barrick на Нью-Йоркской фондовой бирже и депозитарных расписок Randgold на бирже NASDAQ за 20 последних торговых сессий (по 21 сентября включительно).
После сделки акционеры Barrick будут иметь в собственности 66,6% акций новой компании, акционеры Randgold – 33,4%. Совет директоров объединенной компании возглавит председатель совета директоров Barrick Джон Торнтон, пост гендиректора займет Марк Бристоу, занимающий аналогичную должность в Randgold.
На сегодняшний день Barrick Gold является крупнейшей в мире золотодобывающей компанией по объему производства, Randgold входит в топ-20. В 2017 г. Barrick Gold произвела 5,32 млн унций золота, Randgold – 1,32 млн унций. Прошедший финансовый год был сложным для обеих компаний – Barrick и Randgold потеряли в отчетном периоде около трети рыночной капитализации каждая, сообщает Reuters. Акции Barrick дешевеют из-за критики долгосрочной стратегии компании, капитализация Randgold снижается из-за операционных проблем, в том числе из-за забастовки на одном из крупнейших рудников компании.
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Правительству Хабаровского края приходилось принимать «сложные, иногда непопулярные решения», заявил в обращении к избирателям проигравший во втором туре выборов главы Хабаровского края губернатор Вячеслав Шпорт. Видео обращения опубликовало информационное агентство «Хабаровский край сегодня». Шпорт заявил, что за время его работы «заложен крепкий фундамент развития региона на многие десятилетия вперед». Сам Шпорт, по его словам, никогда не гнался за сиюминутным популизмом и действовал в интересах будущего.
Шпорт признал поражение на выборах и пожелал победителю Сергею Фургалу плодотворной работы и успешного выполнения взятых на себя обязательств.
В воскресенье в Хабаровском крае прошел второй тур выборов губернатора региона. Победу одержал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, которого поддержали 69,57% избирателей. Шпорту удалось заручиться лишь 27,97% голосов. Явка на выборах превысила 47%.
Новый губернатор вступит в должность в начале октября. Фургал уже заявил, что намерен изменить структуру областного правительства.
Бизнес
Новости
Бывший помощник Приходько вошел в правление «Новатэка»
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В правление компании «Новатэк» вошел Эдуард Гудков, который в сентябре стал заместителем председателя правления. Решение принято советом директоров, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации. Ранее Гудков работал в аппарате правительства.
По итогам заседания совета директоров количество членов правления «Новатэка» увеличено до 13 человек.
В правление компании помимо Гудкова, который занимает пост заместителя председателя правления, вошел также Денис Соловьев – заместитель председателя правления и директор департамента развития коммуникаций.
О том, что Гудков стал заместителем председателя правления в «Новатэке», писалРБК 10 сентября. Один из источников издания сообщил, что он будет курировать связи с госорганами (GR). В аппарате правительства Гудков курировал законопроектную деятельность и юридическую экспертизу нормативно-правовых актов.
Политика
Новости
Правительство отказалось поддержать идею вернуть в аэропорты зоны для курения
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Правительство не поддержало законопроект о возвращении помещений для курения в российских аэропортах. Об этом рассказала «РИА Новости» вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
На вопрос о том, есть ли будущее у предложения вернуть помещения для курения в аэропорты, она ответила, что документ был на официальном заключении в правительстве и по результатам обсуждений не был поддержан.
Законопроект об «установлении возможности курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов» внес в Госдуму депутат Сергей Боярский в ноябре 2017 г.
Идею, по данным «Вестника АТОР» (издания Ассоциации туроператоров России), поддержал Минтранс, о чем говорилось в ответе первого заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова на запрос Боярского. Алафинов отмечал, что отсутствие курилок ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение – в большинстве зарубежных аэропортов такие комнаты есть. Также он согласился с доводом о том, что отсутствие курилок ухудшает положение некурящих граждан, так как курящие нарушают запрет и курят в неположенных местах.
Опрошенные «Вестником АТОР» представители аэропортов поддержали инициативу вернуть курительные комнаты. Во «Внуково» пообещали вернуть курилки быстро, отметив, что в аэропорту по-прежнему есть помещения, которые ранее были оборудованы для курения, и что это оборудование не демонтировано.
Бизнес
Новости
«Опора России» раскритиковала идею туристического сбора
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Идея туристического сбора неэффективна и может привести к развитию теневого сектора размещения отдыхающих. Об этом говорится в письме организации малого и среднего бизнеса «Опора России» на имя первого вице-премьера Антона Силуанова. Детали со ссылкой на документ приводит «Коммерсантъ».
Право вводить курортный сбор до 2022 г. в рамках пилотного проекта получили Крым, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края. В этом году он составит до 50 руб. в сутки на человека, в 2019 г. – до 100 руб. В конце прошлого года с инициативой о введении туристического сбора выступил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он предложил с 1 января 2020 г. взимать до 2% от суммарной цены размещения. Определять ставку и получать средства должны региональные и муниципальные власти.
В «Опоре» рассматривают проект как преграду в развитии внутреннего туризма и уже отмечают негативную реакцию потребителей. Заплатить сбор можно только на месте в гостинице, для многих туристов это стало неприятным сюрпризом, отмечает вице-президент организации Алексей Кожевников. Курортный сбор заставил отельеров Краснодарского края повысить стоимость каждого номера на 10–20 руб. в сутки, чтобы компенсировать затраты на наем дополнительного персонала и закупку оборудования для перечисления курортного сбора. По данным «Опоры России», в 2016 г. в отелях края останавливалась лишь треть прибывших туристов. Новые сборы могут еще сильнее снизить этот показатель за счет размещения в частном секторе.
«Этим летом туристы в Краснодарском крае платят по 10 руб. за человека в сутки – это 100 руб. за десятидневный отдых. Если же сумма будет составлять 1000 руб. на человека при повышении ставки до 100 руб., то это точно заставит людей искать альтернативные варианты», – считает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Идею туристического сбора поддержал и губернатор Рязанской области Николай Любимов, ожидающий дополнительных поступлений в местный бюджет более чем в 20 млн руб. в год. Председатель экспертного совета по туризму при комитете по социальной политике Совета Федерации Игорь Фомин предупредил, что сбор может быть полезен не для всех регионов. Если в Санкт-Петербург поток туристов не снизится, то за другие регионы поручиться сложнее. При этом эксперт указывает на недостаточное поступление налогов от туризма в местные бюджеты, куда доходит не более 30% средств.
В Минфине рассказали о решении включить в Налоговый кодекс только курортный сбор в пилотных регионах. Вопрос о туристическом сборе требует дополнительной проработки.