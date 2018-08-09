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Бизнес / ТЭК

«Новатэк» запустил вторую очередь «Ямала СПГ» с опережением графика

Первый сжиженный газ на второй линии получили 21 июля
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«Новатэк» начал производство на второй технологической линии сжижения завода «Ямал СПГ». В четверг завод отгрузил первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ), полученного на второй линии. Ее ввели в эксплуатацию на полгода раньше, чем планировалось.

«Первый СПГ на второй линии был получен 21 июля, в настоящее время линия работает на проектной мощности 5,5 млн т СПГ в год. Совокупная мощность двух запущенных линий составляет 11 млн т СПГ в год», — говорится в сообщении «Новатэка». Отмечается, что мощность двух линий суммарно составляет около 3,5% от мирового объема рынка СПГ.

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