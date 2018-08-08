Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4626 от 08.08.2018 под заголовком: «Новатэк» попросил партнеров ускориться

«Новатэк» попросил партнеров досрочно предоставить дополнительные танкеры

Транспорт нужен для запуска второй очереди «Ямал СПГ»
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«Консорциум «Ямал СПГ» попросил нас доставить наш второй перевозчик сжиженного природного газа (СПГ) класса Arc7 раньше запланированной даты», – цитируются слова исполнительного директора канадской Teekay Марка Кремина в сообщении компании о раскрытии финансовой отчетности за II квартал 2018 г. Изначально предполагалось, что еще один танкер класса Yamalmax потребуется «Ямал СПГ» с ноября этого года, следует из слов Кремина, но сейчас сроки корректируются из-за досрочного запуска второй технологической линии завода. «Она, как ожидается, будет введена в строй в августе 2018 г.», – сказал он.

Начало производства СПГ на второй линии завода «Ямал СПГ» может начаться в первой декаде августа, сообщал 19 июля предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. О каком именно судне идет речь, Teekay не уточняет. На вопрос, просил ли «Новатэк» других партнеров предоставить суда раньше, чем планировалось, представитель компании не ответил.

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