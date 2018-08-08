«Новатэк» попросил партнеров досрочно предоставить дополнительные танкеры

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Новатэк» заказал на южнокорейской верфи DSME строительство 15 танкеров ледового класса Arc7 Михаил Метцель / ТАСС

«Консорциум «Ямал СПГ» попросил нас доставить наш второй перевозчик сжиженного природного газа (СПГ) класса Arc7 раньше запланированной даты», – цитируются слова исполнительного директора канадской Teekay Марка Кремина в сообщении компании о раскрытии финансовой отчетности за II квартал 2018 г. Изначально предполагалось, что еще один танкер класса Yamalmax потребуется «Ямал СПГ» с ноября этого года, следует из слов Кремина, но сейчас сроки корректируются из-за досрочного запуска второй технологической линии завода. «Она, как ожидается, будет введена в строй в августе 2018 г.», – сказал он.

Начало производства СПГ на второй линии завода «Ямал СПГ» может начаться в первой декаде августа, сообщал 19 июля предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. О каком именно судне идет речь, Teekay не уточняет. На вопрос, просил ли «Новатэк» других партнеров предоставить суда раньше, чем планировалось, представитель компании не ответил.