«Новатэк» попросил партнеров досрочно предоставить дополнительные танкеры
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Консорциум «Ямал СПГ» попросил нас доставить наш второй перевозчик сжиженного природного газа (СПГ) класса Arc7 раньше запланированной даты», – цитируются слова исполнительного директора канадской Teekay Марка Кремина в сообщении компании о раскрытии финансовой отчетности за II квартал 2018 г. Изначально предполагалось, что еще один танкер класса Yamalmax потребуется «Ямал СПГ» с ноября этого года, следует из слов Кремина, но сейчас сроки корректируются из-за досрочного запуска второй технологической линии завода. «Она, как ожидается, будет введена в строй в августе 2018 г.», – сказал он.
Начало производства СПГ на второй линии завода «Ямал СПГ» может начаться в первой декаде августа, сообщал 19 июля предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. О каком именно судне идет речь, Teekay не уточняет. На вопрос, просил ли «Новатэк» других партнеров предоставить суда раньше, чем планировалось, представитель компании не ответил.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}