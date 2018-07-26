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Газ перестал быть основным источником доходов «Новатэка»

Во II квартале текущего года «Новатэк» получил лишь треть выручки (34%) от продажи газа, следует из материалов компании. Во II квартале прошлого года газ занимал доминирующее положение в доходах «Новатэка» — 44%.

Максимальную долю выручки (39%) в апреле — июне компании принесла продажа продуктов переработки стабильного конденсата (в основном нафта), 14% — нефть, 7% — сжиженный углеводородный газ, 5% — стабильный газовый конденсат.

В июле «Новатэк» впервые поставил в Китай сжиженный природный газ (СПГ) с «Ямал СПГ» по Северному морскому пути через Дальний Восток. Это первый случай в истории Северного морского пути, когда танкеры прошли по восточному маршруту в направлении Берингова пролива без ледокольного сопровождения.

«Ямал СПГ» — первый завод «Новатэка» по сжижению газа в российской Арктике проектной мощностью 17,5 млн т СПГ в год. Первая технологическая очередь завода начала отгрузку готовой продукции в декабре прошлого года. Вторую очередь планируется запустить в начале августа.

«Новатэку» принадлежит 50,1% акций «Ямал СПГ». По 20% — у Total и CNPC, еще 9,9% — у Silk Road Fund.

Крупнейшими акционерами «Новатэка» являются Михельсон (владеет 24,8% акций), Геннадий Тимченко (23,5%), французская корпорация Total (16,3%) и «Газпром» (10%).

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер