Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4613 от 20.07.2018 под заголовком: «Новатэк» нашел $4 млрд

«Ямал СПГ» «Новатэка» заработает дополнительно $4 млрд

Компания на год раньше срока построит завод по сжижению газа «Ямал СПГ»
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Начало производства сжиженного природного газа (СПГ) на второй линии завода «Ямал СПГ» может начаться в первой декаде августа, сообщил 19 июля предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. Еще в мае в качестве вероятных сроков компания называла сентябрь-октябрь. Третью и последнюю линию «Ямал СПГ» предполагается запустить в декабре этого года, добавил Михельсон. «Если мы одну линию (третью. – «Ведомости») запустим на год раньше – это плюс 5,5 млн т, если на четыре месяца раньше сроков введем вторую линию – это еще плюс 2,5–3 млн т, – передал слова Михельсона «Интерфакс». – Вот посчитайте, сверх запланированного мы продадим около 8 млн т».

«Новатэку» принадлежит 50,1% акций «Ямал СПГ». По 20% – у Total и CNPC, еще 9,9% – у Silk Road Fund. «Ямал СПГ» – первый проект «Новатэка» по производству СПГ. Стоимость проекта – $27 млрд. Изначально предполагалось построить три линии мощностью по 5,5 млн т СПГ в год каждая и сроками ввода в конце 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно. Исходя из этих же расчетов было законтрактовано почти 95% производственной мощности завода.

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