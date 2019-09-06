Компенсации бюджету за льготы по Приобскому месторождению обсудят у президента

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Чиновники так и не договорились, как компенсировать потери бюджета из-за льгот Приобскому месторождению «Роснефти» и «Газпром нефти» Руслан Кривобок / РИА Новости

Чиновники так и не договорились, как компенсировать потери бюджета из-за льгот Приобскому месторождению «Роснефти» и «Газпром нефти». За повышение налоговой нагрузки для всех нефтяных компаний на 600 млрд руб. в течение 10 лет выступает Минфин. Минэнерго, курирующий нефтяную отрасль вице-премьер Дмитрий Козак и сами нефтяники против. Минэнерго не поддерживает повышение НДПИ в ответ на льготы Приобскому месторождению, говорил министр энергетики Александр Новак. В итоге вопрос будет обсуждаться у президента Владимира Путина, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника и три сотрудника нефтяных компаний.

В середине августа у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова и Козака прошло совещание с Минэнерго, на нем о компенсации льготы договориться не удалось, знают два сотрудника нефтяных компаний и чиновник, присутствовавший на встрече. Силуанов написал письмо Путину, говорят два чиновника. Еще два собеседника «Ведомостей» в нефтяных компаниях утверждают, что Путин поручил провести совещание во второй половине сентября.