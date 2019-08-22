Минфин объяснил, зачем увеличивать налоги для нефтяников

Sergei Karpukhin / Reuters

Предложение повысить налог на добычу полезных ископаемый (НДПИ) для нефти и ввести НДПИ для попутного нефтяного газа – вынужденная мера: при предоставлении налоговых вычетов Приобскому месторождению возникают выпадающие доходы бюджета в 60 млрд руб., и их надо чем-то компенсировать, сообщил «Интерфаксу» директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Минфин предлагает повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, если Приобскому месторождению будут предоставлены налоговые льготы, сообщил 22 августа «Коммерсантъ».

Приобское месторождение разрабатывает «Роснефть» (северную часть) и «Газпром нефть» (южную). 21 августа первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил льготы той части Приобского месторождения, что разрабатывает «Роснефть». Налоговый вычет госкомпании составит 46 млрд руб. в год на протяжении 10 лет, а суммарный положительный эффект для бюджета от этих послаблений – 660 млрд руб., обещал Федоров, а общий эффект для экономики оценил в 5 трлн руб.

«Оно [предложение Минфина] связано исключительно с принятым решением о новой льготе для Приобского месторождения. Цена этой льготы – 60 млрд руб. в год (при цене нефти в диапазоне $55-60 за баррель). На долю Фонда национального благосостояния из них придётся 28 млрд, а на базовые доходы бюджета – 32 млрд руб., – объяснил Сазанов «Интерфаксу». – Это те доходы, которые в том числе уже заложены в бюджет на финансирование национальных проектов. Их нельзя просто отдать, нужно искать компенсацию, чтобы полностью финансировать уже учтенные в бюджете расходные обязательства. Мы ищем источники компенсации, и повысить НДПИ для попутного газа – один из них. У нас нет другого выбора».

Приобское месторождение – одно из крупнейших у «Роснефти»: добыча – около 24 млн т нефти в год, или около 11% всей добычи компании (159 млн т за январь – сентябрь 2018 г.). В 2017 г «Роснефть» добилась снижения НДПИ (суммарно 350 млдр руб. за 10 лет) для другого крупного месторождения компании – Самотлорского (10% добычи).

«Газпром нефть» просит вычета на 13,5 млрд руб. с 2020 г., сообщал «Коммерсантъ».

В обмен на льготы компании обещают увеличить добычу нефти на месторождении.